باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - «الکسی لیخاچف»، مدیرکل شرکت دولتی انرژی اتمی روسیه (روس‌اتم)، روز سه‌شنبه اعلام کرد که مسکو و تهران درباره ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای در ایران، در ابعاد «کوچک و بزرگ»، در حال مذاکره هستند.

روسیه و ایران پیش‌تر در ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر در جنوب‌غرب ایران با یکدیگر همکاری کرده‌اند.

روس‌اتم پیش‌تر در همین روز اعلام کرده بود که نخستین واحد نیروگاه هسته‌ای بوشهر برای انجام عملیات تعمیر و نگهداری، که متخصصان روس نیز در آن مشارکت خواهند داشت، از مدار خارج شده است.

لیخاچف همچنین گفت که در حال حاضر ۸۰ نفر از کارکنان روس‌اتم در محل نیروگاه بوشهر حضور دارند.

منبع: تاس