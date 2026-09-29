باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

پاسخی که دشمن سال‌ها منتظر آن است + فیلم

دشمن سالهاست تلاش می‌کند تا ایران غنی سازی هسته‌ای را کنار بگذارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - الله‌کرم مشتاقی، کارشناس مسائل لبنان در برنامه قرارگاه جنگ از شبکه افق عنوان کرد که اعلام کنار گذاشتن غنی‌سازی، همان پاسخ مسخره‌ای است که دشمن سال‌ها منتظرش بود.

مطالب مرتبط
پاسخی که دشمن سال‌ها منتظر آن است + فیلم
young journalists club

ریشه ایستادگی و مقاومت امروز مردم + فیلم

پاسخی که دشمن سال‌ها منتظر آن است + فیلم
young journalists club

روایت قهرمانی که نقشه رژیم بعث برای حمله به آبادان را ناکام گذاشت + فیلم

پاسخی که دشمن سال‌ها منتظر آن است + فیلم
young journalists club

تجلیل از قدرت بازدارنده نیرو‌های مسلح در شب ۲۱۱ تجمعات شبانه + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
چه کسانی نباید حجامت کنند؟ + فیلم
۴۰۲

چه کسانی نباید حجامت کنند؟ + فیلم

۰۷ . مهر . ۱۴۰۵
مشاور سابق پنتاگون: بدون رشد اقتصادی و با کشاورزان ورشکسته، راهی جز جیره‌بندی نمی‌ماند + فیلم
۳۳۴

مشاور سابق پنتاگون: بدون رشد اقتصادی و با کشاورزان ورشکسته، راهی جز جیره‌بندی نمی‌ماند + فیلم

۰۷ . مهر . ۱۴۰۵
ویتامین دی؛ ضد عفونت طبیعی + فیلم
۳۲۸

ویتامین دی؛ ضد عفونت طبیعی + فیلم

۰۷ . مهر . ۱۴۰۵
استاد علوم سیاسی آمریکایی: آمریکا درباره ایران دچار خطای محاسباتی شد + فیلم
۳۲۳

استاد علوم سیاسی آمریکایی: آمریکا درباره ایران دچار خطای محاسباتی شد + فیلم

۰۷ . مهر . ۱۴۰۵
احیای قلبی؛ فشار درست روی قفسه سینه چگونه است؟ + فیلم
۳۱۸

احیای قلبی؛ فشار درست روی قفسه سینه چگونه است؟ + فیلم

۰۷ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha