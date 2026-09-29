\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u00a0- \u0627\u0644\u0644\u0647\u200c\u06a9\u0631\u0645 \u0645\u0634\u062a\u0627\u0642\u06cc\u060c \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633 \u0645\u0633\u0627\u0626\u0644 \u0644\u0628\u0646\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0642\u0631\u0627\u0631\u06af\u0627\u0647 \u062c\u0646\u06af \u0627\u0632 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0627\u0641\u0642 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0646\u0627\u0631 \u06af\u0630\u0627\u0634\u062a\u0646 \u063a\u0646\u06cc\u200c\u0633\u0627\u0632\u06cc\u060c \u0647\u0645\u0627\u0646 \u067e\u0627\u0633\u062e \u0645\u0633\u062e\u0631\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u062f\u0634\u0645\u0646 \u0633\u0627\u0644\u200c\u0647\u0627 \u0645\u0646\u062a\u0638\u0631\u0634 \u0628\u0648\u062f.\n