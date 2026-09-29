طرح ویزیت رایگان به همت بسیج جامعه پزشکی شهرستان ترکمن در روستای پیخی حاجی شهرستان ترکمن برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - در راستای طرح "شهید رهنمون" و با همت بسیج جامعه پزشکی شهرستان ترکمن به مناسبت هفته دفاع مقدس با حضور گروه درمانی متشکل از متخصص اطفال، متخصص عفونی، پزشک عمومی، کارشناس مامایی و کارشناس پرستاری در مسجد برگزار شد.

در طی فعالیت این گروه جهادی، ضمن ارائه و توزیع داروی رایگان مورد نیاز مراجعین پس از ویزیت توسط پزشکان، تعداد ۵۰ بیمار توسط متخصص اطفال، بیمار توسط متخصص عفونی، ۲۰ بیمار توسط ویزیت شدند همچنین فشارخون ۵۰ نفر از مراجعین توسط کارشناسان پرستاری اندازه گیری و ثبت شد.

برچسب ها: ویزیت رایگان ، علوم پزشکی
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