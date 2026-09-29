باشگاه خبرنگاران جوان - وکیل ابراهیم کیانی‌هرچگانی سرپرست اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران از تمدید مهلت ثبت‌نام آزمون متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری ایران سال ۱۴۰۵ خبر داد.

او گفت: با هدف فراهم کردن فرصت بیشتر برای متقاضیانی که در مهلت تعیین شده موفق به تکمیل فرایند ثبت‌نام نشده‌اند و به منظور پاسخگویی به دغدغه‌های مطرح شده از سوی متقاضیان و خانواده‌های محترم آنان، مهلت ثبت‌نام آزمون تمدید شد.

بر این اساس، متقاضیان تا روز شنبه ۱۱ مهرماه فرصت دارند نسبت به ثبت‌نام در این آزمون اقدام کنند و ضروری است در مهلت مقرر، فرایند ثبت‌نام خود را تکمیل کنند.

منبع: اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران