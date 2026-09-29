شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در پرداخت خسارت منازل آسیب دیده در جنگ ابراز نگرانی کرد و رسیدگی به این موضوع را خواستار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان جنگ رمضان و حمله وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی به خاک پاک و مقدس کشورمان، تعداد بسیاری از منازل و خودروها دچار آسیب جدی و یا تخریب شدند. بنا به گفته مدیران شهری و مسئولان مقرر شد منازل آسیب دیده مرمت و بازسازی شود، اما بعد از گذشت هفت ماه از این حادثه برخی از این منازل در محله نارمک شهر تهران هنوز بازسازی و مرمت نشده است و این موضوع با توجه به بازگشایی مدارس و تردد دانش آموزان از این محله پر تردد نگرانی آنها را دو چندان کرده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار تسریع در حل این مشکل شد
متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و احترام، ما جمعی از ساکنان ساختمان پلاک ۶۴ واقع در ضلع شمالغربی میدان ۷۲ محله نارمک شهر تهران هستیم. در جریان جنگ رمضان، محدوده این محله نیز با حادثه انفجار و موج ناشی از آن مواجه شد. در پی این حادثه، منازل و ساختمانهای اطراف دچار خسارتهای مادی و آسیبهای روانی گسترده شدند و زندگی عادی بسیاری از خانوادهها تحت تأثیر قرار گرفت. یکی از ساختمانهای آسیبدیده، آپارتمان ده واحدی واقع در تهران، میدان ۷۲ نارمک، ضلع شمالغربی میدان، پلاک ۶۴ است. موج انفجار به بخشهای مختلف ساختمان خسارت وارد کرده و نمای ساختمان نیز دچار آسیب جدی شده است. این آسیب به صورت تدریجی ادامه یافته و اکنون احتمال ریزش بخشهایی از نما، جان ساکنان، عابران، رانندگان و وسایل نقلیه عبوری را تهدید میکند. این ساختمان در محدودهای پرتردد قرار دارد. علاوه بر تردد روزانه ساکنان و شهروندان، مدرسهای نیز در محدوده اطراف وجود دارد و دانشآموزان، والدین، کارکنان مدرسه و سرویسهای حملونقل آنان روزانه از مسیرهای اطراف ساختمان عبور میکنند؛ بنابراین موضوع دیگر صرفاً اختلاف بر سر میزان خسارت یا هزینه تعمیرات نیست؛ بلکه با یک خطر برای سلامت و جان عموم مردم مواجه هستیم. با وجود پیگیریهای مکرر ساکنان از شهرداری و مراجعی که برای رسیدگی به خسارات معرفی شدهاند، تاکنون اقدام مؤثر و نهایی برای ایمنسازی و بازسازی نمای ساختمان انجام نشده است.
بخشی از هزینههای ضروری و خسارتهای وارده نیز توسط خود ساکنان و از محل پسانداز خانوادگی آنان پرداخت شده؛ در حالی که بسیاری از خانوادههای این ساختمان توان مالی پرداخت هزینههای بیشتر را ندارند. مبالغی که تاکنون پرداخت یا جبران شده، به هیچ وجه پاسخگوی هزینه واقعی خسارتها، تعمیرات و بازسازی نیست. در دوره پس از جنگ، مسئولان کشوری و مدیریت شهری اعلام کردند که خسارات واردشده به منازل مردم بررسی و بازسازی ساختمانهای آسیبدیده انجام خواهد شد، اما تا کنون هیچ اقدامی جهت رفع این مشکل صورت نگرفته است. ما از شهرداری تهران و تمامی مراجع مسئول انتظار داریم پیش از وقوع هر حادثه جدید، در کوتاهترین زمان ممکن اقدام عملی انجام دهند. همچنین از رسانه درخواست داریم تا زمان رفع کامل خطر، موضوع را بهعنوان یک مطالبه عمومی و ایمنی شهری دنبال کنند. خواهش میکنم پیگیری کنید.