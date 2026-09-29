مدیرعامل شرکت پالایش نفت تهران بر جایگاه استراتژیک شهرک انرژی ری در زنجیره ارزش نفت کشور تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس محسنی نیکوگفتار، مدیرعامل شرکت پالایش نفت تهران، در ادامه سلسله برنامه‌های خود برای تقویت تعامل با ذینفعان و صنایع هم‌جوار، با مدیران عامل برخی از شرکت های نفت دیدار و گفتگو کرد.

در این نشست که با هدف ارتقای همکاری‌های فنی و رفع برخی موانع فرآیندی در شهرک انرژی ری برگزار شد، طرفین بر لزوم هم‌افزایی بیشتر، جهت تداوم و پایداری تولید تاکید کردند.

محسنی نیکوگفتار در این دیدار با اشاره به جایگاه استراتژیک شهرک انرژی ری در زنجیره ارزش نفت کشور، اظهار داشت: تعامل میان شرکت‌های مستقر در این شهرک، ظرفیت‌های عملیاتی را افزایش داده و موجب هم‌افزایی در مسیر دستیابی به اهداف کلان تولید می‌شود. پالایشگاه تهران همواره آمادگی دارد تا در چارچوب ضوابط فنی و قانونی، برای رفع موانع تولید و تسهیل فرآیندهای شرکت‌های هم‌جوار گام بردارد.

وی افزود: رویکرد ما در پالایشگاه تهران، عبور از نگاه‌های جزیره‌ای و حرکت به سمت مشارکت راهبردی با شرکای تجاری و همسایگان صنعتی است تا از این طریق، بهره‌وری کل زنجیره تامین بهبود یابد.

در این جلسه، موضوعات فنی و عملیاتی متعددی از جمله تعیین تکلیف و انعقاد قراردادهای یوتیلیتی و همچنین تسهیل فرآیندهای فنی مربوط به دریافت لوب‌کات به عنوان خوراک اصلی واحدهای تولیدی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای تسریع در روند اجرایی این توافقات اتخاذ شد.

مدیران عامل شرکت نفت نیز در این دیدار با استقبال از رویکرد تعاملی مدیرعامل پالایشگاه تهران، ابراز امیدواری کردند که با اجرایی شدن توافقات صورت‌گرفته، شاهد ارتقای سطح همکاری‌ها و حل دغدغه‌های عملیاتی شهرک انرژی ری باشیم.

این دیدار که در فضایی صمیمانه برگزار شد، در راستای سیاست‌های ابلاغی برای تقویت ارتباط میان صنایع بالادستی و پایین‌دستی و رفع دغدغه‌های زیرساختی شرکت‌های مستقر در شهرک انرژی ری ارزیابی می‌شود.

چندی پیش نیز مدیرعامل شرکت پالایش نفت تهران، در ادامه برنامه‌های محوری این شرکت برای تعامل سازنده با ذینفعان کلیدی زنجیره ارزش صنعت پالایش نفت، با همتای خود در شرکت نفت به عنوان یکی از مصرف‌کنندگان عمده محصولات پالایشگاه تهران دیدار و گفت گو کرد. طرفین پیرامون توسعه همکاری ‌های راهبردی، تامین پایدار خوراک و به‌روزرسانی الگوهای تعامل تجاری به گفت‌وگو پرداختند.