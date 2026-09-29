باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه انصاری رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، در سیصد و ششمین نشست شورای معاونان و مدیران این سازمان، با تأکید بر ضرورت ایجاد سامانه‌ای جامع و هوشمند برای ارائه خدمات به مخاطبان در حوزه فعالیت‌های سازمان، اظهار داشت: سامانه‌های مختلفی در این سازمان ایجاد شده و خدمات متنوعی را به مردم و مخاطبان ارائه می‌کنند، اما نیاز است یک سامانه جامع زمینه ارائه خدمات را به صورت یکپارچه، جامع‌تر و با کیفیت مطلوب‌تر فراهم کند.

وی افزود: در طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌ها باید اولویت‌های کاری مورد توجه قرار گیرد تا خدمات اصلی و پرمخاطب، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مرحله اجرا و بهره‌برداری برسند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: لازم است برنامه‌ریزی‌ها و تدابیر به‌گونه‌ای انجام شود که بیشترین صرفه‌جویی، به‌ویژه در زمینه مصرف برق، آب و گاز، صورت گیرد.

انصاری در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به قرار گرفتن در آستانه روز جهانی و هفته استاندارد، بر ضرورت برنامه‌ریزی، هماهنگی و هم‌افزایی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم در سطح ستاد و استان‌ها تأکید کرد.

وی افزود: انتظار می‌رود معاونان و مدیران ستادی سازمان، حضور فعال و مؤثری در برنامه‌های ویژه روز جهانی استاندارد در استان‌ها داشته باشند.

در این نشست همچنین گزارش‌هایی درباره «بررسی فهرست کالا‌های وارداتی مشمول استاندارد اجباری»، «تعیین وضعیت مجوز‌های سازمان در درگاه ملی مجوزها» و «سامانه جامع و هوشمند سازمان» ارائه و درباره آنها بحث و تبادل نظر شد.

منبع: سازمان ملی استاندارد ایران