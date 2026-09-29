ملی‌پوش واترپلوی ایران گفت: با کاهش فاصله‌مان با تیم‌های برتر آسیا، شانس خوبی برای شکست ژاپن و صعود به فینال بازی‌های آسیایی ناگویا داریم.

باشگاه خبرنگاران جوان - اشکان ایرانپور، بازیکن تیم ملی واترپلوی ایران، پس از پیروزی مقابل هنگ‌کنگ و صعود به مرحله نیمه‌نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا، درباره این دیدار اظهار داشت: خوشبختانه بازی خوبی انجام دادیم و توانستیم به پیروزی برسیم. دیدار مقابل هنگ‌کنگ یک مسابقه حذفی بود و چنین بازی‌هایی همیشه حساسیت خاص خود را دارند؛ فارغ از اینکه حریف ضعیف باشد یا قدرتمند.

وی افزود: توانستیم با برنامه تاکتیکی مناسبی بازی کنیم. هرچند هنگ‌کنگ از نظر فنی در سطح تیم ما نبود، اما تلاش کردیم در این مسابقه بیشتر روی اجرای تاکتیک‌های موردنظرمان برای دیدار مقابل ژاپن تمرکز کنیم تا بتوانیم در مرحله نیمه‌نهایی عملکرد خوبی داشته باشیم.

ملی‌پوش واترپلوی ایران درباره شرایط دیدار نیمه‌نهایی مقابل ژاپن تصریح کرد: تیم ملی واترپلوی ایران در سال‌های اخیر وارد رقابت جدی‌تری با تیم‌های برتر آسیا شده است. در گذشته اختلاف زیادی با تیم‌هایی مانند ژاپن، چین و قزاقستان داشتیم، اما خوشبختانه با حمایت فدراسیون و تلاش کادر فنی، این فاصله کاهش یافته و رقابت‌ها نزدیک‌تر شده است.

ایرانپور با اشاره به قدرت تیم ملی ژاپن ادامه داد: ژاپن تیم بسیار قدرتمندی است و حتی در دیدار تدارکاتی مقابل استرالیا موفق به کسب پیروزی شده است. با این حال، ما نیز شانس صعود به فینال را داریم. سبک بازی ایران و ژاپن کاملاً متفاوت است و می‌توانیم از برتری بدنی خود در این مسابقه استفاده کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم برنامه‌های تاکتیکی خود را به‌خوبی در زمین اجرا کنیم، این فرصت را داریم که ژاپن را شکست دهیم و به فینال صعود کنیم. همه بازیکنان به این موضوع امیدوار هستند و با تمام توان و با هدف پیروزی مقابل ژاپن وارد میدان خواهیم شد.

برچسب ها: واترپلو ، ناگویا
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