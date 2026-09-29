باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - ابوالفضل رستمی، مدیر دفتر بهره‌برداری و توسعه فاضلاب شرکت آب و فاضلاب نیشابور، در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تصفیه‌خانه فاضلاب شماره ۲ نیشابور با ظرفیت ۴۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز در حال احداث است و با بهره‌برداری از این پروژه، ظرفیت تصفیه فاضلاب شهرستان به همراه تصفیه‌خانه شماره یک به ۶۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز خواهد رسید.

او افزود: اجرای این پروژه با سرمایه‌گذاری فولاد خراسان و در قالب قرارداد سرمایه‌گذاری متقابل انجام می‌شود. بر اساس این قرارداد، حدود ۲۸۰ کیلومتر شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب در شهر نیشابور، متناسب با نیاز‌های توسعه شبکه، اجرا خواهد شد.

رستمی ادامه داد: این شبکه در قطر‌های مختلف احداث می‌شود و تاکنون حدود ۱۴۰ کیلومتر از مجموع ۲۸۰ کیلومتر شبکه فاضلاب اجرا شده است که نشان‌دهنده پیشرفت حدود ۵۰ درصدی در بخش شبکه است.

مدیر دفتر بهره‌برداری و توسعه فاضلاب شرکت آب و فاضلاب نیشابور با اشاره به اجرای انشعابات فاضلاب اظهار کرد: در مجموع حدود ۵۰ هزار انشعاب فاضلاب در قالب این پروژه پیش‌بینی شده که تاکنون نزدیک به ۱۰ هزار انشعاب اجرا شده است و ادامه عملیات نیز با نظارت شرکت آب و فاضلاب در حال انجام است.

او درباره آخرین وضعیت احداث تصفیه‌خانه فاضلاب شماره ۲ نیشابور گفت: عملیات عمرانی و سازه‌ای پروژه حدود ۸۰ درصد پیشرفت دارد و با احتساب خرید و نصب تجهیزات داخلی و خارجی، پیشرفت کلی پروژه به حدود ۶۰ درصد رسیده است.

رستمی درباره نحوه استفاده فولاد خراسان از پساب تصفیه‌شده نیز گفت: بر اساس قرارداد، فولاد خراسان در قبال سرمایه‌گذاری انجام‌شده، به مدت ۲۵ سال از پساب تصفیه‌شده به صورت رایگان استفاده خواهد کرد و در این مدت، بهره‌برداری از شبکه فاضلاب نیشابور و تصفیه‌خانه و همچنین هزینه‌های مربوط به بهره‌برداری بر عهده فولاد خراسان خواهد بود.

او افزود: همچنین در قرارداد، تمهیدات و ضمانت‌های لازم برای نگهداری و اورهال تأسیسات پیش‌بینی شده است تا پس از پایان دوره قرارداد، تأسیسات در شرایط مناسب به سرمایه‌پذیر که دولت است، تحویل داده شود.

مدیر دفتر بهره‌برداری و توسعه فاضلاب شرکت آب و فاضلاب نیشابور درباره میزان پساب قابل تحویل به فولاد خراسان بیان کرد: در سال نخست بهره‌برداری، تعهد تأمین حدود ۸ میلیون مترمکعب پساب برای فولاد خراسان پیش‌بینی شده است. نیاز فعلی این مجموعه حدود ۵ میلیون مترمکعب در سال است که با اجرای طرح‌های توسعه، این نیاز می‌تواند به حدود ۸ میلیون مترمکعب در سال برسد.

رستمی تأکید کرد: اجرای این طرح علاوه بر توسعه زیرساخت‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب شهر نیشابور، امکان استفاده مجدد از پساب تصفیه‌شده در بخش صنعت را فراهم می‌کند و می‌تواند به کاهش برداشت آب مورد نیاز صنایع و مدیریت منابع آبی منطقه کمک کند.