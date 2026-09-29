باشگاه خبرنگاران جوان - حسن خمیس‌آبادی رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور درباره استفاده از ظرفیت‌ های داخلی برای تامین خوراک دام گفت: یکی از چالش‌ های مهم امروز بخش دامپروری، تامین نهاده‌های دامی و هزینه بالای واردات این نهاده‌ها است که با تغییرات نرخ ارز، فشار بیشتری را به دامداران وارد می‌کند؛ بر همین اساس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور با همکاری سایر مراکز تحقیقاتی، توسعه راهکارهای جایگزین برای کاهش وابستگی به نهاده‌های وارداتی را دنبال کرده است.

وی استفاده از ضایعات و پسماندهای کشاورزی در تغذیه دام را یکی از این راهکارها دانست و افزود: این ضایعات شامل کاه و کلش، بقایای زراعی و برخی پسماندهای حاصل از برداشت محصولاتی مانند سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی است که با توجه به نوع و زمان برداشت محصول و پس از بررسی ارزش غذایی و با فرموله‌ کردن جیره متناسب با انواع دام و شرایط فیزیولوژیک آنهاقابلیت ورود به جیره دام را دارند.

رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور درباره ظرفیت بالای تولید پسماندهای کشاورزی در کشور گفت: نیاز سالانه دام و طیور کشور حدود ۴۷ میلیون تن ماده خشک است در حالی که سالانه حدود ۸۰ میلیون تن ماده خشک پسماند کشاورزی تولید می‌ شود که بخشی از آن می‌ تواند با فرآوری و جیره‌ نویسی مناسب در تغذیه دام مورد استفاده قرار گیرد.

تولید علوفه های کم‌آب‌بر برای تغذیه دام در دستور کار است

وی از توسعه علوفه‌های کم‌آب‌ بر به عنوان یکی دیگر از راهکارهای موسسه تحقیقات علوم دامی نام برد و افزود: استفاده از علوفه‌های زمستانه و گیاهانی که نیاز آبی کمتری دارند از جمله اقداماتی است که با هدف کاهش مصرف آب و تامین پایدار علوفه در حال پیگیری است.

خمیس آبادی به فعالیت‌ های انجام‌ شده در ایستگاه تحقیقاتی گاودشت اشاره کرد و اظهارداشت: در این ایستگاه به صورت آزمایشی روی تامین علوفه و دامپروری کار می‌ شود و محصولاتی مانند تریتیکاله و سورگوم در برنامه تولید علوفه قرار گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه ارقام مختلف سورگوم وارد جیره دام شده‌ اند، تصریح کرد: این گیاه علاوه بر نیاز آبی کمتر قابلیت چندچین و تولید زیست‌ توده علوفه‌ ای بالا را دارد و می‌ تواند بخشی از نیاز علوفه‌ای دامداران را تامین کند.

رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور با تاکید بر ضرورت استفاده از مکمل‌های مناسب در جیره دام اظهارداشت: با برنامه‌ ریزی و استفاده از مکمل‌ هایی که کمبود پروتئین یا انرژی خوراک‌ های جایگزین را جبران می‌ کنند می‌توان بخشی از نهاده‌ های مورد نیاز دام را با منابع داخلی جایگزین کرد، موضوعی که از نظر اقتصادی نیز باید متناسب با شرایط تولید و هزینه‌های دامدار مورد ارزیابی قرار گیرد.