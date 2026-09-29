از ابتدای آغاز به کار چک الکترونیک تاکنون حدود ۱۰ میلیون چک الکترونیک از سوی مشتریان شبکه بانکی صادر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - تعداد چک‌های الکترونیک صادر شده از سوی مشتریان در شهریورماه امسال ۸۶۳ هزار و ۷۰۷ فقره بوده است. این آمار در تیرماه امسال به ۴۵۱ هزار و ۳۸ فقره رسیده بود و در مردادماه نیز ۷۰۰ هزار و ۵۸۶ فقره ثبت شده است. در شش ماهه ابتدای امسال بیش از سه میلیون و ۸۴۹ هزار فقره چک الکترونیکی توسط مشتریان شبکه بانکی صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (یک میلیون و ۲۲۳ هزار و ۱۸۰ فقره) رشد ۲۱۴ درصدی داشته است.

آمار‌ها نشان می‌دهد از ابتدای آغاز به کار چک الکترونیک در شبکه بانکی تاکنون حدود ۱۰ میلیون چک الکترونیک از سوی مشتریان صادر شده است.

رشد صدور دسته چک الکترونیک در شبکه بانکی

در شش ماهه ابتدایی امسال یک میلیون و ۲۳۳ هزار و ۷۲۸ دسته چک الکترونیک از سوی شبکه بانکی در اختیار مشتریان حقیقی قرار گرفته است که این آمار در مقایسه با شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ (با صدور ۴۱۹ هزار و ۶۸۲ فقره دسته چک الکترونیک) رشد بیش از ۱۹۱ درصدی را نشان می‌دهد.

در شهریورماه امسال نسبت تعداد دسته چک‌های الکترونیک اشخاص حقیقی به کل دسته چک‌های الکترونیک و کاغذی اشخاص حقیقی به ۲۹.۷۵ درصد رسیده است که نشان می‌دهد نزدیک ۳۰ درصد از دسته چک‌های صادر شده از سوی بانک‌ها برای مشتریان حقیقی، دسته چک الکترونیک بوده است.

منبع: بانک مرکزی