وزیر نفت از بررسی ظرفیت‌های موجود برای توسعه همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در حوزه انرژی و پیگیری محورهای مورد توافق در قالب کارگروه‌های مشترک خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان محسن پاک‌نژاد روز سه‌شنبه پس از سومین دیدار با شاهین مصطفی‌یف، معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان درباره محورهای این نشست بیان‌داشت: بر اساس روابط دیرینه ایران و جمهوری آذربایجان و شکل‌گیری همکاری‌های سازنده‌ در سال‌های گذشته، زمینه مناسبی برای توسعه این همکاری‌ها به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی فراهم شده است.

وی با بیان اینکه در این نشست بیشتر بر موضوع همکاری‌های انرژی بین ۲ کشور تمرکز شد، افزود: با توجه به وجود ظرفیت‌های بسیار مناسب در جمهوری آذربایجان، درباره تجارت انرژی و دیگر زمینه‌های همکاری به‌طور مفصل بحث و تبادل‌نظر شد.

وزیر نفت اعلام کرد: مقرر شد این موارد در قالب کارگروه‌های معرفی‌شده از سوی دو طرف برای حصول نتیجه پیگیری شود.

دیدار وزیر نفت و معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان امروز در حالی برگزار شد که دو طرف پیش از این هم طی ماه‌های مهر و بهمن ۱۴۰۳ در تهران دیدار داشتند و بر بررسی توسعه همکاری‌ها در حوزه انرژی در قالب کارگروه مشترک تأکید کرده بودند.

روابط انرژی ایران و جمهوری آذربایجان سابقه‌ای چندساله دارد. موقعیت جغرافیایی ۲ کشور در حاشیه دریای خزر، مجاورت با بازارهای انرژی منطقه و دسترسی ایران به شبکه گسترده انتقال، زمینه‌هایی را برای توسعه همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه در حوزه انرژی فراهم کرده است.

برچسب ها: نفت ، بنزین
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