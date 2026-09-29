باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست علنی امروز (سهشنبه، ۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، در جریان بررسی گزارش کمیسیونهای اقتصادی، صنایع و معادن و ویژه جهش و رونق تولید پیرامون سیاستها و بستههای حمایتی از کسبوکارهای آسیبدیده از جنگ تحمیلی با تأکید بر ظرفیتهای تبصرههای تولید و اشتغال و قانون تأمین مالی، به تشریح اقدامات این وزارتخانه پرداخت.
اتابک در تشریح این اقدامات گفت: بیشترین آسیبی که در این دو جنگ تحمیلی به سازمانها وارد شده بود، مربوط به وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بود.
وی افزود: در نوبت اول ۲۶۹ واحد صنفی و صنعتی مورد اصابت قرار گرفت و در جنگ رمضان نیز ۳ هزار و ۳۹۶ واحد مورد اصابت قرار گرفت. این همه واحد که مورد اصابت قرار گرفته، قطعا در میزان تولید و میزان پیشرفت صنعتی کشور و رشد اقتصادی کشور تاثیرگذار خواهد بود.
این عضو کابینه دولت چهاردهم اضافه کرد: ما برآورده خسارت کرده و کمکهای لازم را به این واحدهای تولیدی انجام دادیم. از تمام استانها با کارشناسی رسمی و کمک ستاد تحصیل و اداره کلها و استانداری ها، کلیه خسارت واحدهای آسیب دیده را برآورد کرده و بررسی کردیم در انتها میزان کار در کل استانها جمع آوری شد و در اختیار دولت قرار گرفت.
وی اضافه کرد: ما برای بازسازی این واحدها درخواستهای مختلفی داشتیم که چهل تا حکم نوشتیم که نیاز داشتیم برای بازسازی این ۴۰ حکم را به سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد فرستادیم تا صندوق برای جبران خسارات واحدهای آسیب دیده تشکیل تا مشکلات حل شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: بیشترین آسیبی که ما دیدیم، در دو ناحیه بود که ناحیه فولاد یکی از این موارد بود که خسارتهای بسیاری برای صنعت کشور ایجاد کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: اجازه بدهید دو، سه مطلب را ابتدا روشن کنم. بعضی از عزیزان نگرانی داشتند که واحدهایی که الان درباره آنها صحبت میکنیم، بازدید نشدهاند و ممکن است دولت در جریان وضعیت آنها نباشد. خدمتتان عرض میکنم که شبی که فولاد را زدند، ما از همان شب آنجا رسیدیم. فولاد زنجیرهاش برای من مهم بود؛ همان نکتهای که آقای زنگنه گفتند. برای ما زنجیره مهم است و باید ببینیم تأثیرگذاری آن بر اقتصاد چقدر است و بنگاههایی که از این مجموعه تغذیه میکنند، چه تعداد هستند.
وی افزود: برای همین، محاسبهای که انجام دادیم این بود که در جنگ ۱۲ روزه، بعضی از واحدهایی که آسیب دیده بودند، دستور بازسازیشان را دادیم. در جنگ ۴۰ روزه نیز هنوز متوقف نشده بود که دستور بازسازی دادیم و این شرایط را ایجاد کردیم که این کارها انجام شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: میخواهم خدمتتان عرض کنم که ستاد تحصیل و مجموعه ما سعی کردند مشکلاتی را که برای واحدها بهصورت فوری پیش میآید، به همان نسبت با سرعت مورد رسیدگی قرار دهند و واقعاً هم این موضوع در استانهای مختلف اتفاق افتاده است.
اتابک گفت: ما براساس ظرفیت اقتصادی نگاه کردیم و دیدیم آن ظرفیت اقتصادی که ایجاد میشود چیست. اگر دیدیم ظرفیت و اشتغال بالاست، بیشتر به آن توجه کردیم. برای همین الان خدمت شما عرض میکنم که فولاد و پتروشیمی خوب جلو آمدهاند.
وی با اشاره به مسائل ارزی واحدهای آسیبدیده اظهار کرد: ما در بحث ارز مشکل داریم و از بانک مرکزی هم درخواست کردیم که در موضوع ارز به ما کمک کنند. انشاءالله قولهایی دادهاند که انجام میدهند. در رابطه با مسائلی که میتواند موجب تسریع کار شود، یعنی منابع مالی، همین مواردی که شما اینجا فرمودید، میتواند کار را تسریع کند تا سریعتر منابع مالی به ما برسد.
وزیر صمت افزود: ما اعتقاد داریم واحدهایی که در شهرکهای صنعتی هستند، از محل رسوب منابع بانک صنعت و معدن در همان شهرکها میتوانیم برای بازسازی شهرکها کمک کنیم و از شهرکهای شما چیزی نخواهیم.
اتابک ادامه داد: در بعضی از زنجیرههای تولید، شما گفتید که اینها را الان میتوانیم به یک حدی از ارتقای تکنولوژی برسانیم و این کار قابل انجام است. الان در فولادهای شما، آن قسمت احیا که آسیب دیده، اصلاً مدور نیست و ما مدور نمیسازیم و همه به شکل مدور ساخته میشود.
منبع: خانه ملت