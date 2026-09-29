باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - رسانه‌های انگلیسی امروز سه‌شنبه گزارش دادند نیرو‌های آمریکایی قرار است تا فردا از آخرین پایگاه‌های نظامی خود در عراق خارج شوند.

ابومجتبی الیاسری، یکی از فرماندهان «مقاومت اسلامی» در عراق خروج نیرو‌های آمریکایی را «پیروزی تاریخی گروه‌های مقاومت اسلامی عراق و عراقی‌های شریف و شکست سنگین پروژه آمریکا» توصیف کرد.

وی افزود که ۳۰ سپتامبر، عراق «پایان یک صفحه سیاه در تاریخ خود» را جشن خواهد گرفت و گفت این خروج نشان داد حاکمیت عراق با نیرو‌های خارجی تضمین نمی‌شود، بلکه به مقاومت و اراده مردم این کشور وابسته است.

منبع: اسپوتنیک