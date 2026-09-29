رسانه‌های انگلیسی گزارش داده‌اند نیرو‌های آمریکایی قرار است تا فردا، چهارشنبه ۸ مهر، آخرین پایگاه‌های خود در عراق را ترک کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - رسانه‌های انگلیسی امروز سه‌شنبه گزارش دادند نیرو‌های آمریکایی قرار است تا فردا از آخرین پایگاه‌های نظامی خود در عراق خارج شوند.

ابومجتبی الیاسری، یکی از فرماندهان «مقاومت اسلامی» در عراق خروج نیرو‌های آمریکایی را «پیروزی تاریخی گروه‌های مقاومت اسلامی عراق و عراقی‌های شریف و شکست سنگین پروژه آمریکا» توصیف کرد.

وی افزود که ۳۰ سپتامبر، عراق «پایان یک صفحه سیاه در تاریخ خود» را جشن خواهد گرفت و گفت این خروج نشان داد حاکمیت عراق با نیرو‌های خارجی تضمین نمی‌شود، بلکه به مقاومت و اراده مردم این کشور وابسته است.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: نظامیان آمریکا ، عراق
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۴ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
تو حمله داعش مشخص شد ارتش عراق بدون کمک حشد الشعبی نمیتونه با داعش مقابله کنه و حشد الشعبی باید به عنوان نیروی کمکی ارتش عراق باقی بمونه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۸ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
باورش سخته
از در میروند .از پنجره وارد میشوند
ولی به ارزوی دیرینه شون رسیدند که تمام درامد حاصل از فروش نفت به امریکا میره .مثل ونزویلا
و انها دستور میدهند .کجا هزنیه بشه. .بعد از اینکه سهم خودشان را بردند
در عراق حتی جاده ها آسفالت درست و حسابی ندارد
حتی مشکل برق و صدها مشکل دیگه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۹ ۰۷ مهر ۱۴۰۵
معلوم نیست چه بازی میخوان در بیارن؟؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۴ ۰۷ مهر ۱۴۰۵
باید توسر امریکایی ها بزنید تا فرار کنند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۶ ۰۷ مهر ۱۴۰۵
جنگ بعدی حتمی و نزدیک است و این جنگ سرنوشت آمریکای جانی رو مشخص خواهد کرد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۴ ۰۷ مهر ۱۴۰۵
اغلبتان خوک های هوس بازید، بروید
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United States of America
ناشناس
۱۸:۵۳ ۰۷ مهر ۱۴۰۵
البته داعش رو گذاشتن
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