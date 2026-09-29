باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مصطفی آزادبخت با اشاره به مهمترین مطالبات جامعه ایثارگری لرستان، اظهار کرد: در حوزههای مختلف از جمله مسکن، اشتغال، درمان، بیمه و دارو، اقداماتی انجام شده، اما همچنان بخشی از مطالبات نیازمند پیگیری و همکاری سایر دستگاههاست.
وضعیت مسکن ایثارگران مطلوب نیست
آزادبخت با صراحت درباره وضعیت مسکن ایثارگران گفت: «در این زمینه وضعیت مناسبی نداریم و عملکرد مطلوب نیست.»
وی افزود: تاکنون حدود ۴۰ درصد افراد واجد شرایط در این حوزه پاسخ گرفتهاند و برای تأمین نیاز سایر افراد، رایزنی با دستگاههای اجرایی و استفاده از ظرفیتهای موجود در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان، تأمین زمین را یکی از مهمترین چالشهای این حوزه دانست و گفت: در برخی شهرستانها مذاکرات برای تأمین زمین انجام شده و در یکی از شهرستانها نیز اختصاص ۵۰ قطعه زمین مطرح شده است.
وی همچنین از بررسی مدلهای مشارکتی برای تأمین زمین خبر داد و گفت: در یکی از این مدلها، ۳۰ درصد سهم مالک، ۳۰ درصد سهم بنیاد و ۴۰ درصد سهم شهرداری در نظر گرفته شده است.
آزادبخت تأکید کرد: با توجه به حجم نیازها، استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی و طرحهای مشارکتی برای حل مشکل مسکن ایثارگران ضروری است.
جذب ۹۰ درصد سهمیه استخدامی ایثارگران
مدیرکل بنیاد شهید لرستان در ادامه درباره وضعیت اشتغال جامعه ایثارگری اظهار کرد: در سال گذشته حدود ۹۰ درصد سهمیه استخدامی ایثارگران جذب شده است.
وی با اشاره به باقیماندن بخشی از سهمیهها گفت: حدود ۱۰ درصد از این سهمیهها همچنان در فرآیندهای اداری قرار دارد و تلاش میکنیم با همکاری دستگاههای اجرایی این موضوع تعیین تکلیف شود
آزادبخت همچنین نسبت به دستگاههایی که در اجرای سهمیههای قانونی همکاری لازم را نداشته باشند هشدار داد و گفت: در صورت ادامه این وضعیت، موضوع عملکرد دستگاهها به شکل شفافتری مطرح خواهد شد.
تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی اشتغال کافی نیست
وی درباره تسهیلات اشتغال جامعه ایثارگری نیز گفت: تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی برای ایجاد یک کسبوکار پایدار رقم بالایی نیست و با این میزان منابع، ایجاد اشتغال گسترده دشوار است.
مدیرکل بنیاد شهید لرستان افزود: برای طرحهای بزرگتر و اشتغالزا، امکان استفاده از تسهیلات تا سقف ۱۰ میلیارد تومان، طبق ضوابط بانکی، وجود دارد.
وی گفت: هدف از حمایتهای اشتغالزایی باید بهگونهای باشد که علاوه بر اشتغال فرد ایثارگر، امکان ایجاد فرصت شغلی برای دیگر افراد نیز فراهم شود.
تلاش برای افزایش دامنه مشمولان ودیعه مسکن
آزادبخت درباره تسهیلات ودیعه مسکن نیز اظهار کرد: یکی از محدودیتهای موجود، شرط دهک درآمدی است.
وی افزود: در حال حاضر دهکهای یک تا سه امکان استفاده از این تسهیلات را دارند و پیگیریهایی برای افزایش این دامنه تا دهک پنجم انجام شده است.
مدیرکل بنیاد شهید لرستان ابراز امیدواری کرد با اصلاح این محدودیت، تعداد بیشتری از خانوادههای ایثارگر بتوانند از تسهیلات ودیعه مسکن استفاده کنند.
مشکلات درمانی و بیمهای همچنان ادامه دارد
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات درمانی جانبازان اشاره کرد و گفت: بنیاد در حوزه درمان دارای معاونت تخصصی است و خدمات مختلفی از جمله پیگیری درمان و مراجعه به منازل برخی جانبازان ارائه میشود
وی با این حال افزود: محدودیتهای بیمهای و اداری در برخی موارد مانع از آن میشود که تمام هزینههای درمانی جامعه هدف تحت پوشش قرار گیرد.
آزادبخت با اشاره به برگزاری ملاقات عمومی و دیدار با ۱۰۲ نفر از مراجعان، گفت: بخشی از مراجعات مربوط به هزینههای درمانی و مبالغی است که تحت پوشش بیمه قرار نمیگیرد.
وی تأکید کرد: حل بخشی از این مشکلات نیازمند تصمیمگیری در سطوح بالاتر و همکاری دستگاههای مسئول است.
آزادبخت از اختصاص روزهای دوشنبه به ملاقات عمومی خبر داد و گفت: در این روز مدیرکل و معاونان بنیاد تلاش میکنند برنامههای دیگر خود را کنار گذاشته و مستقیماً به درخواستهای جامعه ایثارگری رسیدگی کنند.
وی هدف از این برنامه را پاسخگویی سریع به مطالبات عنوان کرد و افزود: اگر درخواستی از نظر قانونی امکان اجرا داشته باشد، باید برای انجام آن اقدام شود و اگر امکان انجام آن وجود ندارد نیز باید صریح و روشن به مراجعهکننده اعلام شود.
مدیرکل بنیاد شهید لرستان همچنین از استمرار دیدار با خانوادههای شهدا خبر داد و گفت: دستکم دو روز در هفته در ساعات بعدازظهر، دیدار با خانواده شهدا انجام میشود.
وی افزود: این دیدارها با هدف حفظ ارتباط مستقیم با خانوادههای شهدا و بررسی مسائل و مطالبات آنان انجام میشود.
توزیع خدمات بر اساس جمعیت ایثارگری شهرستانها
آزادبخت درباره نحوه توزیع امکانات میان شهرستانهای استان نیز اظهار کرد: سهم هر شهرستان بر اساس جمعیت جامعه ایثارگری و میزان نیاز تعیین میشود.
وی افزود: در تخصیص منابع، شهرستانهای محروم نیز مورد توجه قرار میگیرند تا خدمات متناسب با نیاز و جمعیت ایثارگری هر منطقه توزیع شود.
مشکلات دارویی؛ از کمبود تا محدودیت بیمه
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان در ادامه به مشکلات حوزه دارو اشاره کرد و گفت: در برخی موارد کمبود دارو و در مواردی نیز محدودیتهای بیمهای، روند دسترسی جانبازان به داروهای مورد نیاز را دشوار میکند.
وی افزود: در برخی موارد حتی مسئولان حوزه درمان بنیاد برای تهیه داروی مورد نیاز جانبازان شخصاً پیگیری کردهاند، اما همه مشکلات موجود با ظرفیت فعلی قابل حل نیست.