باشگاه خبرنگاران جوان - بهروز مرادپور بیان کرد: مطابق نقشههای هواشناسی سامانه بارشی از روز پنجشنبه هفته جاری وارد جو استان میشود.
وی افزود: مخاطرات این سامانه شامل بارشهای پراکنده و گاهی رگباری، رعدوبرق، وزش باد شدید و تندبادهای لحظهای است که در برخی مناطق احتمال خیزش گردوغبار نیز دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی لرستان با بیان اینکه این سامانه جوی تا یکشنبه ۱۲ مهرماه در استان فعال خواهد بود، بیان کرد: اختلال در تردد شهری و بینشهری، لغزندگی معابر و جادهها، احتمال ایجاد رواناب و آبگرفتگی معابر عمومی، احتمال آسیب به محصولات کشاورزی، خسارت به برخی سازهها، خطر سقوط اشیاء و کاهش میدان دید از مخاطرات احتمالی این سامانه است.
مرادپور بر لزوم آمادگی دستگاههای اجرایی و امدادی به شهروندان توصیه کرد: با توجه به صدور هشدار سطح زرد، در انجام سفرهای برونشهری احتیاط لازم را داشته باشند، از فعالیتهای کوهنوردی و طبیعتگردی اجتناب و از تردد و توقف در حاشیه مسیلها، رودخانهها و خشکهرودها پرهیز کنند.
مدیرکل هواشناسی لرستان بر لزوم عدم جابجایی عشایر و چرای دام، جمعآوری محصولات زراعی و باغی و همچنین اطمینان از استحکام سازههای سبک و موقت تاکید کرد.
منبع: هواشناسی لرستان