سلامت روان در سازمان جهانی سلامت دارای تعریف مشخصی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سلامت روان در مباحث علمی وابسته به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی است که برنامه طبیب آن را مورد بررسی قرار داده است که در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: درمان بیماری ، مریضی خطرناک ، اعصاب و روان
خبرهای مرتبط
به مناسبت روز جهانی قلب؛
بیماری قلبی و عروقی علت ۳۵ درصد از مرگ و میرها/ شیوع فشار خون در ایران ۱۰ درصد بالاتر از متوسط جهانی است
به مناسبت روز جهانی بیماری هاری؛
۴۴۰ هزار حیوان گزیدگی در کشور در سال گذشته رخ داد
آنتی بیوتیک‌ها تنها در درمان عفونت باکتریایی موثرند/ ضرورت مصرف کامل دارو با هدف پیشگیری از بروز مقاومت دارویی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بسیاری از داروهای حیاتی در اولویت تأمین قرار دارند/ نمی‌توان کمبود را فقط به تحریم نسبت داد
بهترین انتخاب‌ها برای تامین انرژی کودک در مدرسه + فیلم
راهکار‌هایی برای ترغیب کودکان به تغذیه سالم + فیلم
نقشه راه اقامه نماز در مدارس؛ از تجهیز نمازخانه‌ها تا پیوند مسجد و مدرسه
توقف پذیرش رشته متخصص طب سالمندی/ سالمند شدن ۳۰ میلیون نفر از جمعیت ایران تا سال ۱۴۳۰
آخرین اخبار
توقف پذیرش رشته متخصص طب سالمندی/ سالمند شدن ۳۰ میلیون نفر از جمعیت ایران تا سال ۱۴۳۰
نقشه راه اقامه نماز در مدارس؛ از تجهیز نمازخانه‌ها تا پیوند مسجد و مدرسه
راهکار‌هایی برای ترغیب کودکان به تغذیه سالم + فیلم
بهترین انتخاب‌ها برای تامین انرژی کودک در مدرسه + فیلم
بسیاری از داروهای حیاتی در اولویت تأمین قرار دارند/ نمی‌توان کمبود را فقط به تحریم نسبت داد
پاکسازی بدن با استفاده از لیمو و سیر + فیلم
راهکار رفع ثابت ماندن وزن در زمان داشتن رژیم غذایی + فیلم
راهکار‌های ساده برای رفع یبوست کودکان + فیلم
بررسی علت کم اشتهایی کودکان + فیلم
چرا مصرف بیش از حد گرمی برای کودکان مضر است؟ + فیلم