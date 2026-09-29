محسن پاک‌نژاد روز سه‌شنبه درباره گفت‌وگوی وبیناری با سرگئی تیسیلیوف، وزیر انرژی روسیه بیان کرد: دیروز دوشنبه، ششم مهر در چهارچوب کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه نشست مفصلی از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد.

وی ادامه داد: در این نشست، موضوع‌های موردنظر که پیش از این در کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه وجود داشت و تعریف شده بود، دوباره بررسی شد.

وزیر نفت با اشاره به مرور دستاوردها و تصمیم‌هایی که پیش از این در این کمیسیون اتخاذ شده بود، اعلام کرد: ۲ طرف راهکارهایی را برای موانع موجود ارائه کردند تا بتوانیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتایج بهتری دست یابیم.

کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه از سازوکارهای اصلی پیگیری و توسعه همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی است و بخش قابل توجهی از موضوع‌های مرتبط با انرژی، سرمایه‌گذاری، تجارت و اجرای طرح‌های مشترک دو کشور در چهارچوب این کمیسیون دنبال می‌شود.

نوزدهمین کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه، در بهمن ۱۴۰۴ در مرکز همایش‌های بین‌المللی شرکت ملی نفت ایران (کوشک) برگزار و طیف وسیعی از مسائل مانند تکمیل کریدور بین‌المللی شمال - جنوب، انتقال گاز از روسیه به ایران و توسعه همکاری‌ها در حوزه صنایع فضایی، انرژی هسته‌ای، تجاری و اقتصادی، مالی و بانکی، گمرک، صنعت و معدن، کشاورزی، بهداشت، فرهنگی و گردشگری، علمی و فناوری بررسی شد و نتایج این مذاکرات در قالب سند کمیسیون مشترک تدوین و به امضای وزیران دو کشور رسید.

وزیر نفت ایران و وزیر انرژی روسیه پیش از این نیز در تیر امسال در تهران دیدار و روند اجرای تفاهم‌های حاصل‌شده در نوزدهمین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه و اجرای ۱۴۶ بند مورد توافق دو کشور را ارزیابی و موانع موجود بر سر راه اجرای این تفاهم‌ها را بررسی کرده بودند.