فرمانده انتظامی شهرستان تبریز از دستگیری سارقی که خودش مالخر هم بود، در این شهرستان خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی-سرهنگ نعمتی فرمانده انتظامی شهرستان تبریز  گفت: این سارق گوشی موبایل ۲۴۵ شهروند را در یک روز سرقت کرده بود که توسط ماموران کلانتری قراملک دستگیر شد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: سارق ، مالخر
خبرهای مرتبط
دستگیری گوشی قاپان و زورگیران در پایتخت +فیلم
تصاویر کشفیات اموال سرقتی از متهم پرونده مالخری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اهدای زمین ۱۰۰ میلیارد تومانی برای توسعه آرامستان مراغه
صدای انفجار در خداآفرین ناشی از مین‌روبی در جمهوری آذربایجان است
دستگیری سارقی که خودش مالخر هم بود+فیلم
کشف ۲ کیلو شیشه در هشترود
آخرین اخبار
دستگیری سارقی که خودش مالخر هم بود+فیلم
کشف ۲ کیلو شیشه در هشترود
صدای انفجار در خداآفرین ناشی از مین‌روبی در جمهوری آذربایجان است
اهدای زمین ۱۰۰ میلیارد تومانی برای توسعه آرامستان مراغه
برگزاری یادواره شهدای جنگ رمضان و بزرگداشت اقای شهید ایران قائد جهان اسلام در دانشگاه بناب