فرمانده انتظامی شهرستان تبریز از دستگیری سارقی که خودش مالخر هم بود، در این شهرستان خبرداد.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u061b\u062e\u062f\u0627\u062f\u0627\u062f\u06cc-\u0633\u0631\u0647\u0646\u06af \u0646\u0639\u0645\u062a\u06cc \u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0646\u062a\u0638\u0627\u0645\u06cc \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062a\u0628\u0631\u06cc\u0632 \u00a0\u06af\u0641\u062a: \u0627\u06cc\u0646 \u0633\u0627\u0631\u0642 \u06af\u0648\u0634\u06cc \u0645\u0648\u0628\u0627\u06cc\u0644 \u06f2\u06f4\u06f5 \u0634\u0647\u0631\u0648\u0646\u062f \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u06cc\u06a9 \u0631\u0648\u0632 \u0633\u0631\u0642\u062a \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u062a\u0648\u0633\u0637 \u0645\u0627\u0645\u0648\u0631\u0627\u0646 \u06a9\u0644\u0627\u0646\u062a\u0631\u06cc \u0642\u0631\u0627\u0645\u0644\u06a9 \u062f\u0633\u062a\u06af\u06cc\u0631 \u0634\u062f.\n