باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجت‌الاسلام والمسلمین سید بهرام حسینی در جمع خبرنگاران با تأکید بر ضرورت تقویت همدلی و وحدت در شرایط کنونی کشور اظهار کرد: دفاع مقدس تنها یک خاطره تاریخی نیست، بلکه تجربه‌ای برای امروز و آینده کشور است و همان‌گونه که مردم در دوران جنگ با وجود اختلاف‌نظر‌های سیاسی حول منافع ملی کنار یکدیگر قرار گرفتند، امروز نیز کشور به همین روحیه نیاز دارد.

او با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، امنیت، مدافعان حرم، سلامت و جنگ‌های تحمیلی اخیر افزود: هفته دفاع مقدس فقط یادآور هشت سال جنگ تحمیلی نیست، بلکه یادآور یک حقیقت بزرگ تاریخی است؛ اینکه ملت ایران در سخت‌ترین شرایط با تکیه بر ایمان، وحدت، ایثار و فداکاری از استقلال و تمامیت ارضی کشور دفاع کردند.

حسینی گفت: امروز که در چهل‌وششمین سالگرد دفاع مقدس قرار داریم، وظیفه ما فقط خاطره‌گویی از گذشته نیست، بلکه باید از تجربه دفاع مقدس برای ساختن آینده کشور استفاده کنیم. دفاع مقدس به ما آموخت که ایران زمانی قدرتمند است که مردم در کنار یکدیگر باشند و اختلاف سلیقه‌ها و گرایش‌های سیاسی در برابر منافع ملی رنگ ببازد.

این فعال سیاسی استان فارس با بیان اینکه کشور در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به وحدت و همدلی نیاز دارد، گفت: در شرایطی که کشور با مسائل مختلف مواجه است، باید وحدت، همدلی، کار و تلاش در اولویت قرار گیرد.

او ادامه داد: شهدا از ما چیزی جز کار و تلاش نمی‌خواهند. در روایات نیز انسان‌های پرتلاش و پرکار به مجاهد فی‌سبیل‌الله تشبیه شده‌اند. اگر می‌خواهیم ارواح شهدا از ما راضی باشند، باید برای سازندگی کشور، افزایش رفاه مردم و رفع مشکلات معیشتی آنان تلاش کنیم.

حسینی تأکید کرد: بیکاری، تنبلی و تن‌پروری با روحیه‌ای که شهدا برای آن جان خود را فدا کردند، سازگار نیست. هر جا اقدامی به نفع مردم انجام شود، ما حمایت می‌کنیم و هر جا حقی از مردم استان فارس تضییع شود، مطالبه‌گری و پیگیری خواهیم کرد.

او با اشاره به ظرفیت‌های استان فارس بیان کرد: فارس استانی برخوردار از ظرفیت‌های بزرگ تاریخی، فرهنگی، علمی، اقتصادی، کشاورزی و گردشگری و همچنین دارای نیروی انسانی توانمند است و باید از ظرفیت نیرو‌های متخصص، شایسته، پاکدست و صادق استان استفاده شود.

این فعال سیاسی گفت: صداقت یکی از مؤلفه‌های مهم خدمت است و ما به عنوان ستاد مردمی ثمر استان فارس معتقدیم باید میان حامیان دولت و حتی افرادی که به رئیس‌جمهور رأی نداده‌اند، وفاق و همدلی وجود داشته باشد و همه از دولت خدمتگزار حمایت کنند.

حسینی با اشاره به شرایط کشور در ماه‌های اخیر افزود: دولت چهاردهم با وجود همه مشکلاتی که در ماه‌های گذشته از سوی دشمن ایجاد شده، در خدمت‌رسانی به مردم کوتاهی نکرده است. رئیس‌جمهور نیز در مجمع عمومی سازمان ملل با قدرت از کشور و مردم ایران دفاع کرد و این حضور برای ایرانیان در تاریخ ماندگار خواهد بود.

حسینی همچنین بر ضرورت توجه به احیای منابع آبی و تالاب‌های استان فارس تأکید کرد و گفت: موضوع آب باید از یک مسئله بخشی به یک اولویت اصلی در برنامه‌ریزی استان تبدیل شود.

او، یکی از مهم‌ترین مطالبات استان فارس را تعیین تکلیف و اجرای طرح انتقال آب از خلیج فارس دانست و گفت: فاصله شیراز تا خلیج فارس از مسیر بوشهر حدود ۲۰۰ کیلومتر است. مطالبه ما این است که مسئولان، سرمایه‌گذاران و دستگاه‌های مرتبط برای اجرای این طرح پای کار بیایند و اجازه ندهند چنین پروژه‌ای که می‌تواند در آینده استان نقش مهمی داشته باشد، متوقف بماند.

حسینی با اشاره به موضوع اتصال فارس به خلیج فارس ادامه داد: فارس نباید از دسترسی مستقیم به خلیج فارس محروم باشد. اگر برای اجرای این موضوع نیازمند توافق‌ها و هماهنگی‌هایی میان دو استان فارس و هرمزگان هستیم، باید از ظرفیت گفت‌و‌گو و تعامل استفاده کنیم.

او افزود: باید مزایای این اتصال برای مردم هر دو استان به‌درستی تشریح و فرهنگ‌سازی شود. نمایندگان استان‌های فارس و هرمزگان نیز می‌توانند در این زمینه گفت‌و‌گو کنند و موضوع را از مسیر‌های کارشناسی و قانونی دنبال کنند.

حسینی تأکید کرد: اگر این مسیر با تفاهم و بدون ایجاد تنش دنبال شود، می‌توان زمینه‌ای فراهم کرد که فارس به یک استان ساحلی تبدیل شود و از ظرفیت‌های اقتصادی و توسعه‌ای خلیج فارس بهره بیشتری ببرد.

او در بخش دیگری از سخنان خود به ساخت و تعریض مسیر ارتباطی میان روستا‌های تربر جعفری و بردج اشاره کرد و گفت: این مسیر حدود ۹ کیلومتر طول دارد و با هدف تسهیل تردد مردم منطقه و ایجاد مسیر جایگزین برای کاهش بار ترافیکی محور خرامه ـ شیراز دنبال شد.

حسینی با بیان اینکه اجرای چنین پروژه‌هایی بدون همراهی مردم امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: پیش از آغاز عملیات، با مردم، کشاورزان، روستاییان و عابران درباره ضرورت اجرای پروژه صحبت و مزایای آن برای مردم منطقه تشریح شد. همین فرهنگ‌سازی موجب شد مردم در اجرای طرح همراهی کنند.

او با اشاره به آثار این مسیر بر حمل‌ونقل منطقه گفت: با تکمیل این جاده، بخشی از عبور و مرور می‌تواند از مسیر جدید انجام شود و در نتیجه حجم ترافیک محور خرامه ـ شیراز کاهش یابد و تصادفات این محور نیز کمتر شود. هشدار درباره بحران آب و الگوی کشت در فارس

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت منابع آب کشور، خواستار بازنگری جدی در الگوی کشت استان فارس شد و گفت: در شرایطی که منابع آب زیرزمینی کشور با فشار مواجه است، باید درباره کشت محصولات آب‌بر تصمیم‌های جدی اتخاذ شود.

او با اشاره به کشت برنج در استان فارس اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی استان باید درباره توسعه کشت محصولات آب‌بر در مناطق کم‌آب با جدیت بیشتری تصمیم‌گیری کنند.

حسینی افزود: نمی‌توان از یک سو با بحران منابع آب و افت سفره‌های زیرزمینی مواجه بود و از سوی دیگر بدون توجه به ظرفیت آبی مناطق، محصولات پرمصرف را توسعه داد.

او تأکید کرد: باید کشاورزان را برای تغییر الگوی کشت همراه کرد و در صورتی که محصول جایگزین از نظر اقتصادی برای کشاورز توجیه نداشته باشد، دولت باید با پرداخت مشوق و حمایت مالی، زمینه تغییر الگوی کشت را فراهم کند.

این فعال سیاسی استان فارس گفت: منابع آبی محدود هستند و باید میان نیاز شرب مردم، کشاورزی، صنعت و محیط زیست توازن ایجاد شود.

او افزود: اگر قرار باشد منابع آب زیرزمینی برای محصولات پرمصرف مورد استفاده قرار گیرد، در آینده مشکلات بسیار جدی‌تری برای تأمین آب مردم و حفظ محیط زیست ایجاد خواهد شد.