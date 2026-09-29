باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک مطالعه گسترده نشان داده است که تقریباً یک‌سوم افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ ممکن است ظرف پنج سال پس از تشخیص بیماری، دچار نارسایی قلبی یا بیماری کلیوی شوند و یا جان خود را از دست بدهند. این رقم در یک دوره ده‌ساله به بیش از ۵۵ درصد افزایش می‌یابد.

این یافته‌ها بر اهمیت تشخیص زودهنگام و مدیریت عوامل خطر مرتبط—مانند چاقی، فشار خون بالا و سطوح بالای قند و کلسترول خون—برای کاهش احتمال بروز عوارض جدی تأکید می‌کنند.

پژوهشگران دانشگاه گلاسکو داده‌های مربوط به بیش از ۱.۶ میلیون نفر در ایالات متحده را که بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ ابتلای آنها به دیابت نوع ۲ تشخیص داده شده بود، مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.

میانگین سنی شرکت‌کنندگان ۵۹ سال بود و میانگین شاخص توده بدنی (BMI) در میان کسانی که داده‌هایشان در دسترس بود، ۳۱ گزارش شد؛ رقمی که در رده‌بندی چاقی قرار می‌گیرد.

این مطالعه نشان داد که از هر پنج بیمار، یک نفر در عرض پنج سال پس از تشخیص دیابت به بیماری مزمن کلیوی مبتلا شده است. همچنین مشخص شد افرادی که دچار نارسایی قلبی شده بودند، در پنج سال پس از آن ۴۲ درصد بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری مزمن کلیوی قرار داشتند؛ در حالی که خطر نارسایی قلبی در میان کسانی که ابتدا به بیماری کلیوی مبتلا شده بودند، ۲۳ درصد افزایش یافت.

پروفسور نوید ستار، پژوهشگر ارشد این مطالعه، اظهار داشت که این یافته‌ها نشان می‌دهند چگونه عوارض مرتبط با دیابت نوع ۲ به مرور زمان تشدید می‌شوند. او خاطرنشان کرد که چاقی، فشار خون بالا، اختلالات چربی خون و سطوح بالای قند خون می‌توانند به رگ‌های خونی و اندام‌های حیاتی آسیب برسانند.

وی افزود که تشخیص و درمان هرچه سریع‌تر و جامع‌تر این بیماری می‌تواند به کاهش خطر بروز این عوارض کمک کند.

دیابت نوع ۲ زمانی رخ می‌دهد که بدن به درستی به انسولین پاسخ نمی‌دهد یا انسولین کافی تولید نمی‌کند و این امر منجر به افزایش سطح قند خون می‌شود.

عوارض دیابت تنها به قلب و کلیه‌ها محدود نمی‌شود؛ بلکه حجم رو به رشدی از تحقیقات نشان‌دهنده ارتباط میان این بیماری و انواع مختلف سرطان است. مطالعه‌ای دیگر نشان داد که خطر ابتلا به سرطان در زنان مبتلا به دیابت نوع ۲، ۲۲ درصد بیشتر از زنانی است که به این بیماری مبتلا نیستند؛ در حالی که این میزان افزایش خطر برای مردان ۱۲ درصد است.

با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از موارد ابتلا به دیابت نوع ۲ با اضافه وزن مرتبط است، تحقیقات فزاینده‌ای نیز پیرامون دارو‌های کاهش وزن — نظیر «وگووی» (Wegovy) و «مونجارو» (Mounjaro) — که برای کمک به کاهش وزن و کنترل سطح قند خون به کار می‌روند، در حال انجام است.

یافته‌های پژوهشی حاکی از آن است که این دارو‌ها ممکن است خطر ابتلا به بیماری‌های کلیوی را تا ۲۴ درصد کاهش دهند. به گفته محققان، این مطالعه تأیید می‌کند که مدیریت دیابت نوع ۲ نباید صرفاً به کنترل سطح قند خون محدود شود، بلکه باید شامل تشخیص زودهنگام، مدیریت عوامل خطر و پایش منظم سلامت قلب و کلیه نیز باشد.

منبع: دیلی میل