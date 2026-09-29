الگوی اصلی شهید نصرالله در تمامی ابعاد زندگی + فیلم

\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0633\u06cc\u062f\u0631\u0636\u0627 \u0635\u062f\u0631\u0627\u0644\u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc\u060c \u062a\u062d\u0644\u06cc\u0644\u06af\u0631 \u0645\u0633\u0627\u0626\u0644 \u063a\u0631\u0628 \u0622\u0633\u06cc\u0627 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062c\u0628\u0647\u0647 \u0645\u0642\u0627\u0648\u0645\u062a \u0627\u0632 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0633\u0648\u0645 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u06af\u0641\u062a: \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0633\u06cc\u062f\u062d\u0633\u0646 \u0646\u0635\u0631\u0627\u0644\u0644\u0647\u060c \u0642\u0627\u0626\u062f \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u0645\u062a \u0631\u0627 \u0627\u0644\u06af\u0648\u06cc \u062e\u0648\u062f \u062f\u0631 \u0647\u0645\u0647 \u0627\u0628\u0639\u0627\u062f \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f\u0646\u062f.\n