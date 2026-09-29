باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

الگوی اصلی شهید نصرالله در تمامی ابعاد زندگی + فیلم

قائد شهید امت الگوی اصلی شهید سید حسن نصرالله بودند.

باشگاه خبرنگاران جوانسیدرضا صدرالحسینی، تحلیلگر مسائل غرب آسیا در برنامه جبهه مقاومت از شبکه سوم سیما گفت: شهید سیدحسن نصرالله، قائد شهید امت را الگوی خود در همه ابعاد قرار داده بودند.

مطالب مرتبط
الگوی اصلی شهید نصرالله در تمامی ابعاد زندگی + فیلم
young journalists club

دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله در بیروت برگزار شد + فیلم

الگوی اصلی شهید نصرالله در تمامی ابعاد زندگی + فیلم
young journalists club

برگزاری آیین گرامیداشت شهیدان سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین در بغداد + فیلم

الگوی اصلی شهید نصرالله در تمامی ابعاد زندگی + فیلم
young journalists club

در امتداد راه سید شهید + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
چه کسانی نباید حجامت کنند؟ + فیلم
۴۱۶

چه کسانی نباید حجامت کنند؟ + فیلم

۰۷ . مهر . ۱۴۰۵
مشاور سابق پنتاگون: بدون رشد اقتصادی و با کشاورزان ورشکسته، راهی جز جیره‌بندی نمی‌ماند + فیلم
۳۶۲

مشاور سابق پنتاگون: بدون رشد اقتصادی و با کشاورزان ورشکسته، راهی جز جیره‌بندی نمی‌ماند + فیلم

۰۷ . مهر . ۱۴۰۵
استاد علوم سیاسی آمریکایی: آمریکا درباره ایران دچار خطای محاسباتی شد + فیلم
۳۵۵

استاد علوم سیاسی آمریکایی: آمریکا درباره ایران دچار خطای محاسباتی شد + فیلم

۰۷ . مهر . ۱۴۰۵
پاسخی که دشمن سال‌ها منتظر آن است + فیلم
۳۴۶

پاسخی که دشمن سال‌ها منتظر آن است + فیلم

۰۷ . مهر . ۱۴۰۵
ویتامین دی؛ ضد عفونت طبیعی + فیلم
۳۳۲

ویتامین دی؛ ضد عفونت طبیعی + فیلم

۰۷ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha