فضاپیمای «استارشیپ» پس از فرود در خلیج مکزیک منفجر شد و به چهاردهمین پرواز آزمایشی خود پایان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - فضاپیمای «استارشیپ» پس از خروج از مدار زمین، فرودی کنترلشده را به سمت خلیج مکزیک انجام داد؛ اما به محض تماس با آب، شعلههایی در قسمت زیرین آن پدیدار شد و به دنبال آن انفجاری عظیم رخ داد.
به گفته این شبکه، شرکت اسپیساکس توضیح داد که این انفجار ناشی از فرود فضاپیما در آب بوده است، زیرا طراحی آن برای فرود در آب صورت نگرفته بود. این شرکت تأکید کرد که چنین نتیجهای به معنای وجود مشکل یا شکست مأموریت نیست.
اسپیساکس پیشتر اعلام کرده بود که «استارشیپ» به تمام اهداف کلیدی مأموریت، به جز انجام شش دور چرخش برنامهریزیشده به دور زمین، دست یافته است. شایان ذکر است که این فضاپیما برای نخستین بار موفق به استقرار کامل در مدار شد و ۲۶ ماهواره نسل جدید «استارلینک» را با موفقیت در مدار زمین قرار داد.
«پرواز ۱۴» نخستین پرواز کامل مداری «استارشیپ» محسوب میشد و پایان آن، نقطه عطف جدیدی در برنامه آزمایشی سامانه موشکی فضایی کاملاً قابلبازیابی اسپیساکس به شمار میرفت.
این فضاپیما در تاریخ ۲۸ سپتامبر، ساعت ۷:۴۸ صبح به وقت محلی از پایگاه فضایی «استاربیس» در تگزاس پرتاب شد. در حین صعود، یکی از موتورهای مرحله اول زودتر از موعد خاموش شد و نقصهای دیگری نیز در مرحله بازگشت ثبت گردید؛ با این حال، این مرحله موفق شد فرودی کنترلشده (فرود در آب) را در خلیج مکزیک انجام دهد.
مرحله فوقانی استارشیپ نیز با مشکلات فنی مواجه شد، چرا که یکی از موتورهای «رپتور» (بهینهسازیشده برای خلأ) زودتر از برنامه از کار افتاد.
«دن هوت»، نماینده اسپیساکس، در ابتدا خبر لغو تلاش برای قرار دادن فضاپیما در مدار را اعلام کرد، اما مهندسان پس از بررسی سامانهها، مجوز ادامه مأموریت را صادر کردند.
حدود ۲۵ دقیقه پس از پرتاب، فضاپیما یکی از موتورهای خود را دوباره روشن کرد و برای نخستین بار وارد مدار زمین شد.
منبع: تاس (TASS)