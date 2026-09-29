یک فروند هواپیمای نظامی روسیه امروز در منطقه آمور در شرق دور این کشور سقوط کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - یک فروند هواپیمای نظامی روسیه امروز در منطقه آمور در شرق این کشور سقوط کرد که بر اثر آن ۶ نفر کشته و یک نفر زخمی شد.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد این هواپیما در جریان یک پرواز آموزشی سقوط کرده و در این حادثه ۶ نفر جان خود را از دست داده و یک نفر دیگر زخمی شده است. فرد مجروح برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان منتقل شده است.

برخی گزارش‌های اولیه درباره نوع هواپیما متناقض بوده است، اما گزارش‌های به‌روزشده آن را یک فروند بمب‌افکن راهبردی توپولف-۹۵ اعلام کرده‌اند. با این حال، اطلاعات رسمی منتشرشده درباره نوع هواپیما در گزارش‌های مختلف یکسان نیست و علت سقوط نیز تاکنون اعلام نشده است.

این حادثه در نزدیکی روستای کراسنویاروو در منطقه آمور رخ داده است.

منبع: اینترفکس