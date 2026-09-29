رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه تمامی دستگاه‌ها در زمینه حکمرانی انرژی، اصلاح الگوی مصرف و کاهش آن مسئول هستند، خاطرنشان کرد: مسائل مرتبط با انرژی فرابخشی است، از این‌رو تمامی ذی‌نفعان و دستگاه‌ها ملزم به مشارکت در امر اصلاح الگوی مصرف هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکصد و نهمین نشست کمیته راهبردی انجمن مهندسی گاز صبح امروز سه‌شنبه، ۷ مهر ۱۴۰۵ با حضور مسعود پزشکیان برگزار شد.

در این جلسه تعدادی از اعضای کمیته راهبردی انجمن مهندسی گاز ایران به تبیین نقشه راه تأمین امنیت انرژی و آب کشور تا افق ۱۴۳۰ پرداختند. تنوع‌بخشی به سبد تأمین انرژی، بهره‌گیری از تکنولوژی هیدروژن سبز، ارتقای مدیریت سوخت و الگوی مصرف، تشریح تولید و مصرف بنزین و بودجه لازم برای تأمین انرژی، توجه به استانداردها و مقررات ساختمان‌سازی، برخی از محورهایی بود که در این جلسه مطرح شد.

رئیس جمهور در این نشست ضمن استماع راهبردهای کلان حکمرانی انرژی و راهکارهای مرتبط با ناترازی گاز، با اشاره به اینکه طرح‌ها و مباحث شایسته‌ای در این جلسه ارائه شد، خاطرنشان کرد: کلیات امروز باید به یک نقشه راه روشن و قابل اجرا تبدیل شود. علاوه بر این با توجه به طرح مباحث مختلفی همچون افزایش بهره‌وری، آیین‌نامه و مقررات ساختمان‌سازی و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین، ضرورت دارد جزئیات احصاء شود.

رئیس‌جمهور تعامل و هم‌افزایی نهادهای علمی و دانشگاهی را الزامی اساسی برای اجرای طرح‌هایی دانست که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در جلسات آتی، علاوه بر صاحبان فرآیند، اساتید علمی و دانشگاهی نیز حضور داشته باشند و هریک از موضوعات به عنوان طرح تحقیقاتی در مقطع دکترا پیگیری شود.

پزشکیان بهره‌گیری از توان علمی و بومی را پیش‌نیاز اقدامات مؤثر در حوزه کاهش مصرف انرژی و اصلاح الگوی آن برشمرد و گفت: با توجه به شرایط موجود در حکمرانی انرژی باید به ظرفیت‌های داخلی خودمان اتکا داشته باشیم، البته از برنامه و چارچوب‌های بین‌المللی در حوزه اصلاح الگوی مصرف و گاز، در زمینه ابزارشناسی، تنظیم مقررات و قیمت‌گذاری، استقبال می‌کنیم.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه تمامی دستگاه‌ها در زمینه حکمرانی انرژی، اصلاح الگوی مصرف و کاهش آن مسئول هستند، خاطرنشان کرد: مسائل مرتبط با انرژی فرابخشی است، از این‌رو تمامی ذی‌نفعان و دستگاه‌ها ملزم به مشارکت در امر اصلاح الگوی مصرف هستند. با توجه به شرایط جاری کشور، هماهنگی میان بخش‌های مختلف در حوزه حکمرانی انرژی بیش از پیش اولویت دارد.

پزشکیان در پایان، برای برگزاری هدفمند و ارائه طرح‌های عملیاتی قابل اجرای این جلسات تصریح کرد: فرآیندها بر اساس موضوعاتی که در این نشست ارائه شد و در زمینه مسائلی همچون افزایش تولید، بهره‌وری، قیمت‌گذاری و نوآوری بخش‌بندی و مجری هر طرح مشخص شود.

منبع: ریاست جمهوری

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، مدیریت مصرف
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