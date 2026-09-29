فولاد بافت بعد از شکست در هفته نخست، این بار جبران کرد و با پیروزی ۴ بر ۲ مقابل ایزوگام بهبودی تایباد، نخستین سه امتیاز خود در لیگ دسته سه فوتسال کشور را به دست آورد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ این دیدار عصر امروز در سالن ۹ دی تربت حیدریه برگزار شد و فولاد بافت که برای جبران نتیجه بازی نخست وارد زمین شده بود، از همان دقایق ابتدایی چهره‌ای هجومی نشان داد.

مهدی قاسمی با به ثمر رساندن دو گل، ستاره فولاد بافت در این دیدار بود و فرزاد مداحی و امیر آرمند نیز هر کدام یک بار دروازه حریف را باز کردند تا نماینده بافت با نتیجه ۴ بر ۲ به پیروزی برسد.

فولاد بافت در دیدار نخست با وجود خلق موقعیت‌های متعدد، در دقایق پایانی با دریافت یک گل از روی نقطه پنالتی، ۲ بر یک شکست خورده بود؛ اما این بار فرصت‌ها را به گل تبدیل کرد و سه امتیاز را به حساب خود ریخت.

رضا علیرضایی، کاپیتان فولاد بافت، در این دیدار نیز عملکردی اثرگذار داشت و ابراهیم کمالی‌پور، پارسا پورچنگیز و امیر آرمند از دیگر بازیکنان درخشان نماینده بافت بودند.

فولاد بافت با این پیروزی سه امتیازی شد و در دیدار سوم خود باید به مصاف آتام بجنورد برود؛ مسابقه‌ای که می‌تواند گام بعدی این تیم برای حرکت در جدول لیگ دسته سه باشد.

برچسب ها: مسابقات فوتسال ، لیگ دسته سوم ، اخبار ورزشی کرمان
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