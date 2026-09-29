باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا جزءقاسمی در جریان بازدید استاندار تهران از تصفیهخانه فاضلاب جنوب تهران و واحدهای ۷ و ۸ این تصفیهخانه، با اشاره به روند توسعه زیرساختهای فاضلاب استان اظهار کرد: در شهر تهران ۱۱ تصفیهخانه فعال است و در مجموعه شرکتهای اقماری نیز ۲۳ تصفیهخانه فاضلاب فعالیت میکنند.
وی افزود: امسال با بهرهبرداری از طرحهای در دست اقدام، حدود ۱۱۸ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید پساب استان افزوده خواهد شد و ظرفیت ایجادشده، امکان توسعه استفاده از پساب تصفیهشده در مصارف مناسب را فراهم میکند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به تداوم طرحهای توسعهای در سالهای آینده ادامه داد: تصفیهخانههای شهر آفتاب، خرگوشدره و پاکدشت نیز در دستور کار قرار دارند که با تکمیل و بهرهبرداری از این طرحها، ظرفیت تولید و بازچرخانی پساب در استان افزایش خواهد یافت.
جزءقاسمی تأکید کرد: توسعه زیرساختهای فاضلاب تنها به معنای جمعآوری و تصفیه فاضلاب نیست، بلکه این زیرساختها ظرفیت قابل توجهی برای تأمین بخشی از نیاز آبی بخشهایی مانند صنعت و فضای سبز از محل پساب تصفیهشده ایجاد میکنند و میتوانند به کاهش فشار بر منابع آب متعارف کمک کنند.
وی خاطرنشان کرد: در شرایط محدودیت منابع آب، توسعه بازچرخانی پساب و جایگزینی آن با آب متعارف در مصارف مناسب، یکی از مسیرهای مهم مدیریت منابع آب و استفاده بهینه از ظرفیت ایجادشده در بخش فاضلاب است.
در جریان این بازدید، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران نیز با اشاره به ظرفیتهای تصفیهخانه فاضلاب جنوب تهران در زمینه تصفیه فاضلاب، تولید پساب، انرژی و فرآوری لجن، این مجموعه را در کشور بینظیر و در خاورمیانه از بزرگترین و مجهزترین تصفیهخانهها توصیف کرد.
استاندار تهران همچنین با اشاره به شرایط سخت آبی، بر ضرورت توسعه مصرف پساب تصفیهشده در بخش صنعت و فضای سبز تأکید کرد و خواستار ایجاد سازوکارهای لازم برای استفاده حداکثری از این ظرفیت شد.
منبع: شرکت آب و فاضلاب