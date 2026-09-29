باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - اپل قصد دارد پس از مواجهه با مشکلاتی نظیر قیمت بالا، وزن زیاد و کاربردهای محدودِ هدست «ویژن پرو» (Vision Pro) از زمان عرضه، جان تازهای به این محصول ببخشد.
این اقدام همزمان با تلاش شرکت برای دستیابی به طراحیهای جدیدی صورت میگیرد که میتواند ماهیت این پروژه را بهکلی دگرگون کند.
اپل ویژن پرو را در سال ۲۰۲۴ و به عنوان آغازگر عصری جدید در حوزه «رایانش فضایی» (spatial computing) روانه بازار کرد. با وجود دریافت نقدهای مثبت، قیمت گزاف و محدودیت در تنوع برنامهها و تجربیات کاربری، تردیدهایی را درباره آینده این محصول ایجاد کرد.
از آن زمان تاکنون، گزارشهایی درباره توسعه نسخهای جدید — ارزانتر، سبکتر و پیشرفتهتر — منتشر شده است؛ هرچند اپل برخی از طرحهای اولیهای را که در دست ساخت داشت، کنار گذاشته است.
به گزارش بلومبرگ، این شرکت هماکنون مشغول کار روی دستگاهی جدید با کد «N۲۲۴» است که میتواند به معنای بازطراحی کامل این هدست باشد. یکی از ایدههای طراحی شامل جدا کردن اجزای پردازشی و قرار دادن آنها در واحدی مجزا و دیسکمانند برای کاهش ابعاد و وزن هدست است؛ در حالی که طرح دیگر بر پایه بدنه فعلی استوار بوده، اما با بهرهگیری از مواد جدید، وزن آن را کاهش میدهد.
اپل همچنان در حال بررسی گزینههای مختلف طراحی است و ممکن است عرضه این دستگاه جدید تا سال ۲۰۲۷ یا ۲۰۲۸ به طول انجامد.
با این حال، اپل همچنان بر تعهد خود برای پشتیبانی از ویژن پرو تأکید دارد. جان ترنوس، که قرار است سکان هدایت شرکت را به عنوان مدیرعامل در دست بگیرد، اظهار داشت که این هدست «آغازگر سفری طولانی» است. او با اشاره به کاربردهای بالقوه این فناوری در حوزههایی نظیر جراحی و فیلمسازی، تأکید کرد که اپل آیندهای نویدبخش برای آن متصور است.
این تحولات در حالی رخ میدهد که اپل با رقابت فزایندهای از سوی شرکت «متا» (Meta) روبروست؛ شرکتی که بهتازگی هدست واقعیت افزوده جدیدی را با قیمت ۱۳۰۰ دلار — اندکی بیش از یکسوم قیمت ویژن پرو — و وزنی بهمراتب کمتر معرفی کرده است.
همچنین گزارشها حاکی از آن است که اپل در تلاش برای گسترش حضور خود در بازار گجتهای پوشیدنی و واقعیت افزوده، مشغول توسعه عینکهای هوشمند اختصاصی خود است؛ محصولاتی که مشابه نمونههای تولیدی متا هستند.
منبع: ایندیپندنت