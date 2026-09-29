باشگاه خبرنگاران جوان - در روز دهم بازیهای آسیایی ناگویا که سهشنبه هفتم مهر برگزار شد، کاروان ایران در رشتههای کوراش، دوومیدانی، وزنهبرداری و بوکس صاحب مدال شد.
در کوراش مجید بریمانلو به مدال طلا و فاطمه برمکی به مدال برنز رسیدند. در وزنهبرداری هم علی داوودی مدال طلا و مهسا بهشتی مدال برنز گرفتند.
علی امیریان در دوومیدانی به مدال نقره و امیر اسماعیلی در بوکس مدال برنز گرفتند. با این حساب ایران اکنون با ۱۰ طلا، ۱۶ نقره و ۱۱ برنز در رده هفتم ایستاد.
در حال حاضر چین با ۱۴۳ مدال طلا، ۶۲ نقره و ۴۹ برنز، ژاپن با ۴۵ طلا، ۷۱ نقره و ۶۷ برنز، کره جنوبی با ۲۴ طلا، ۲۷ نقره و ۴۴ برنز، ازبکستان با ۱۴ طلا، ۱۷ نفره و ۱۳ برنز، تایلند با ۱۲ طلا، ۹ نقره و ۱۲ برنز و بحرین با ۱۱ طلا، ۵ نقره و ۴ برنز در ردههای اول تا ششم قرار دارند.