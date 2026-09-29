دونالد ترامپ از طرحی برای کاهش بخشی از تحریم‌های آمریکا علیه روسیه در ازای آزادی چند زندانی حمایت کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مجله آتلانتیک گزارش داد جان کویل، نماینده ویژه ترامپ در امور بلاروس چند ماه پیش پیشنهاد کاهش برخی محدودیت‌های اقتصادی آمریکا علیه روسیه را در ازای آزادی چند زندانی به ترامپ ارائه کرده و رئیس‌جمهور آمریکا نیز از آن حمایت کرده است.

به نوشته این مجله، اجرای این طرح می‌تواند زمینه را برای توافق‌های اقتصادی درباره نفت روسیه، گازوئیل، عناصر کمیاب و دیگر کالا‌ها فراهم کند.

کویل که پیش‌تر رویکرد مشابهی را در بلاروس دنبال کرده، گفته است افزایش تعاملات و توافق‌های متقابل در حوزه اقتصاد و مسائل مربوط به زندانیان می‌تواند به تدریج به صلح نزدیک‌تر شود. او قرار است این تلاش‌ها را با استیو ویتکاف، نماینده ویژه ترامپ، هماهنگ کند.

آتلانتیک افزود این طرح احتمالاً با مخالفت اوکراین، برخی کشور‌های اروپایی و شماری از متحدان ترامپ در کنگره آمریکا مواجه خواهد شد.

منبع: تاس

برچسب ها: دونالد ترامپ ، تحریم روسیه
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