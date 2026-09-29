جانشین فرماندهی انتظامی استان از کشف بیش از۲۰۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر طی چندین عملیات موفق ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  سردار "مرتضی جوکار" گفت : مأموران انتظامی در اجرای طرح‌های مبارزه با موادمخدر در چندین عملیات ظفرمندانه، موفق شدند ضرباتی کاری به سوداگران مرگ وارد و مقدار ۲۰۵ کیلوگرم انواع موادمخدر را در شهرستان‌های زاهدان، زابل، زهک، هیرمند، زرآباد و نیمروز کشف نمایند.

وی افزود: از سوداگران مرگ طی چند عملیات غافلگیرانه مقدار ۱۵۴ کیلوگرم تریاک، ۴۲کیلوگرم هروئین و ۹کیلوگرم حشیش کشف گردید.

جانشین فرماندهی انتظامی استان س و ب در ادامه گفت: در این راستا تعداد ۶ دستگاه خودرو توقیف  و همچنین ۱۵ نفر از سوداگران مرگ دستگیرشدند.

سردار جوکار در پایان با تقدیر از همکاری خوب و به موقع مردم با پلیس گفت: از شهروندان تقاضا داریم هرگونه اخبار و اطلاعات خود پیرامون موضوعات امنیتی را از طریق تماس ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند و همچنین شماره تلفن ۱۹۷ آماده دریافت هرگونه نظرات و پیشنهادات  شما همشهریان عزیز از عملکرد پلیس میباشد.

 منبع فراجا

برچسب ها: فراجا ، موادمخدر
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