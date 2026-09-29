شهروندخبرنگار ما تصاویری از شور و حال دانش آموزان روستای گردشگری توآباد در نخستین روز‌های مدرسه را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - اول مهر که از راه می‌رسد و روستا‌ها و شهر‌ها حال‌وهوای دیگری پیدا می‌کند؛ کوچه و خیابان‌ها زودتر از همیشه شلوغ می‌شوند و مدارس، پر از دانش‌آموزانی می‌شود که بعد از چند ماه تعطیلات تابستانی راهی کلاس‌های درس شده‌اند. در‌های مدارس باز می‌شود و حیاط‌هایی که با هیاهو و خنده‌های دانش آموزان جان دوباره می‌گیرند. هم اکنون که روزهای ابتدایی بازگشایی مدارس را سپری می کنیم، شهروندخبرنگار ما تصاویری از شور و حال دانش آموزان مدرسه سلمان فارسی روستای گردشگری توآباد بخش آبگرم استان قزوین را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین هاشمی - قزوین

گوشه‌هایی از شور و حال دانش آموزان روستای گردشگری توآباد

گوشه‌هایی از شور و حال دانش آموزان روستای گردشگری توآباد

گوشه‌هایی از شور و حال دانش آموزان روستای گردشگری توآباد

گوشه‌هایی از شور و حال دانش آموزان روستای گردشگری توآباد

گوشه‌هایی از شور و حال دانش آموزان روستای گردشگری توآباد

گوشه‌هایی از شور و حال دانش آموزان روستای گردشگری توآباد

گوشه‌هایی از شور و حال دانش آموزان روستای گردشگری توآباد

گوشه‌هایی از شور و حال دانش آموزان روستای گردشگری توآباد

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

برچسب ها: مدارس ، دانش آموزان ، آموزش و پرورش
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