باشگاه خبرنگاران جوان - اول مهر که از راه میرسد و روستاها و شهرها حالوهوای دیگری پیدا میکند؛ کوچه و خیابانها زودتر از همیشه شلوغ میشوند و مدارس، پر از دانشآموزانی میشود که بعد از چند ماه تعطیلات تابستانی راهی کلاسهای درس شدهاند. درهای مدارس باز میشود و حیاطهایی که با هیاهو و خندههای دانش آموزان جان دوباره میگیرند. هم اکنون که روزهای ابتدایی بازگشایی مدارس را سپری می کنیم، شهروندخبرنگار ما تصاویری از شور و حال دانش آموزان مدرسه سلمان فارسی روستای گردشگری توآباد بخش آبگرم استان قزوین را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: حسین هاشمی - قزوین
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