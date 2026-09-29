باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

دفاع مقدس دیروز و امروز چه تفاوتی باهم دارند؟ + فیلم

نسل جدید دوران دفاع مقدس هشت ساله را ندیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - نسل جدید و نسل جوان شاید جنگ تحمیلی هشت ساله را به چشم ندیده باشد اما جنگ‌های تحمیلی اخیر را دیده و درک کرده است.

مطالب مرتبط
دفاع مقدس دیروز و امروز چه تفاوتی باهم دارند؟ + فیلم
young journalists club

انقلابی که به مردم آزادیخواه جهان صادر شد + فیلم

دفاع مقدس دیروز و امروز چه تفاوتی باهم دارند؟ + فیلم
young journalists club

حکایت داوطلبانی که در جنگ در کنار نیرو‌های نظامی قرار خواهند گرفت + فیلم

دفاع مقدس دیروز و امروز چه تفاوتی باهم دارند؟ + فیلم
young journalists club

نخبه‌های واقعی ایران در جنگ ۸ ساله + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
کور شدن چشم آمریکا در منطقه با شکار تجهیزات بدون سرنشین + فیلم
۷۰۲

کور شدن چشم آمریکا در منطقه با شکار تجهیزات بدون سرنشین + فیلم

۰۸ . مهر . ۱۴۰۵
ترس و توهم عجیب انگلیس نسبت به ایران + فیلم
۶۳۱

ترس و توهم عجیب انگلیس نسبت به ایران + فیلم

۰۸ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha