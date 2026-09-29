باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به ظرفیتهای استان در زمینه توسعه باغات پسته، اظهار کرد: در حال حاضر ۵۵۴ هکتار از باغات لرستان زیر کشت پسته قرار دارد و با توجه به شرایط اقلیمی و ظرفیتهای موجود، توسعه این محصول در استان دنبال میشود.
وی با بیان اینکه پسته محصولی آبدوست نیست، افزود: کاهش نیاز آبی این محصول در مقایسه با بسیاری از محصولات کشاورزی، یکی از ظرفیتهای مهم برای توسعه کشت پسته در مناطقی است که با محدودیت منابع آبی مواجه هستند.
رومشکان، کوهدشت و چگنی؛ قطبهای مستعد کشت پسته
اصغر امرایی، مدیر جهاد کشاورزی رومشکان، نیز با اشاره به ظرفیتهای شهرستانهای غربی لرستان در زمینه تولید پسته گفت: مناطق چگنی، کوهدشت و رومشکان از مناطق مستعد استان برای کشت این محصول به شمار میروند.
وی افزود: با توجه به شرایط اقلیمی و ظرفیتهای موجود در این مناطق، توسعه باغات پسته میتواند بهعنوان یکی از مسیرهای تنوعبخشی به تولیدات کشاورزی و افزایش درآمد بهرهبرداران دنبال شود.
کشت ۹ رقم پسته در باغات لرستان
در باغات پسته لرستان ارقام مختلفی از این محصول کشت میشود و در مجموع ۹ رقم پسته در استان مورد استفاده قرار گرفته است.
از جمله ارقام کشتشده میتوان به اکبری، فندقی، احمدآقایی، اوحدی، نوق و سفید بادامی و شدوک اشاره کرد که هر کدام از نظر ویژگیهای تولید و بازارپسندی دارای ظرفیتهای متفاوتی هستند.
افزایش تولید پسته از ۳۲۰ به ۴۰۰ تن
بر اساس اعلام مسئولان جهاد کشاورزی لرستان، تولید پسته استان در سال گذشته حدود ۳۲۰ تن بوده است؛ اما با آغاز برداشت امسال، پیشبینی میشود میزان تولید به حدود ۴۰۰ تن برسد.
این افزایش تولید در حالی رقم میخورد که توسعه سطح زیرکشت پسته و ورود باغات جدید به مرحله باردهی، میتواند در سالهای آینده نیز روند افزایشی تولید این محصول را در استان رقم بزند.
توسعه پسته در دیمزارها؛ هدفگذاری برای رسیدن به هزار هکتا
یکی از برنامههای جهاد کشاورزی لرستان برای توسعه پسته، استفاده از ظرفیت دیمزارهای مستعد استان است. بر اساس برنامهریزی انجامشده، با توسعه کشت پسته در دیمزارها، انتظار میرود طی پنج سال آینده سطح زیرکشت این محصول در لرستان به یکهزار هکتار برسد.
این برنامه در صورت تحقق میتواند جایگاه پسته را در سبد محصولات باغی لرستان پررنگتر کرده و زمینه افزایش تولید، ایجاد ارزش افزوده و تقویت درآمد بهرهبرداران بخش کشاورزی را فراهم کند.
حمایت از کشاورزان با توزیع نهال یارانهای
در کنار توسعه سطح زیرکشت، تأمین نهال مورد نیاز باغداران نیز از برنامههای حمایتی بخش کشاورزی استان است. نهال پسته بهصورت یارانهای در اختیار کشاورزان قرار میگیرد تا روند احداث باغهای جدید و جایگزینی کشتهای کمبازده با محصولات سازگارتر با شرایط منابع آبی تسهیل شود.
توسعه کشت پسته در لرستان در شرایطی دنبال میشود که مدیریت مصرف آب و انتخاب محصولات متناسب با شرایط اقلیمی، به یکی از محورهای مهم برنامهریزی بخش کشاورزی تبدیل شده است؛ موضوعی که میتواند در سالهای آینده نقش مهمی در تغییر الگوی کشت استان داشته باشد.
با این روند، پسته که تاکنون سهم محدودی از تولیدات باغی لرستان داشته، در مسیر تبدیلشدن به یکی از محصولات مهم و اقتصادی استان قرار گرفته است؛ مسیری که هدفگذاری آن افزایش سطح زیرکشت از ۵۵۴ هکتار فعلی به یکهزار هکتار طی پنج سال آینده است.