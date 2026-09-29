باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - همزمان با حضور رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور در شهرستان سلماس، ۱۲۵ طرح هادی روستایی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی به بهره‌برداری رسید.

طرح‌های هادی روستایی با هدف بهسازی و ساماندهی بافت روستاها، ارتقای کیفیت معابر و بهبود زیرساخت‌های روستایی اجرا شده و نقش مهمی در توسعه و آبادانی مناطق روستایی شهرستان سلماس دارد.

در این مراسم، مسئولان حاضر بر تداوم اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی و توجه بیشتر به توسعه زیرساخت‌های روستایی شهرستان تأکید کردند.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور با تأکید بر سیاست‌های کشور در حوزه توسعه روستایی گفت: طرح‌های هادی باید با رویکرد تسهیل‌گری، متناسب با شرایط و ظرفیت‌های هر روستا و با هدف ارتقای کیفیت زندگی، ماندگاری جمعیت و شکل‌گیری روستاهای نوین اجرا و بازنگری شوند.

خواجه‌دلویی در آیین افتتاح ۱۲۵ پروژه اجرای طرح هادی روستایی سلماس با اشاره به روند اجرای طرح‌های هادی در روستاهای استان، اظهار کرد: اجرای این طرح‌ها تنها بهسازی معابر و ایجاد زیرساخت نیست، بلکه گامی اساسی برای ارتقای کیفیت زندگی، توسعه متوازن و شکل‌گیری روستاهای نوین و برخوردار است.