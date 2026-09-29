باشگاه خبرنگاران جوان - نشست وبیناری مشترک میان سازمان بهزیستی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با هدف بررسی ابعاد تفاهم‌نامه تأمین مسکن ۸ هزار واحدی در سطح ملی برگزار شد.

در این جلسه که با حضور پرویز ساعدی معاون مرکز توسعه کارآفرینی و اشتغال بهزیستی کردستان، معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن و همچنین رؤسا و کارشناسان بهزیستی شهرستان‌ها و مدیران شعب بنیاد مسکن در استان‌ها برگزار شد، راهکار‌های اجرایی این طرح مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

این نشست با هدف تحقق تعهدات دوجانبه در جهت تأمین مسکن جامعه هدف بهزیستی، شناسایی دقیق چالش‌های پیش‌رو، رفع موانع اجرایی و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری هر دو دستگاه برنامه‌ریزی و اجرا شد.

پرویز ساعدی، معاون مرکز توسعه کارآفرینی و اشتغال بهزیستی استان کردستان، در این نشست ضمن قدردانی از اهتمام تمامی عوامل اجرایی، تعامل بین‌بخشی و هم‌افزایی دستگاه‌ها را لازمه موفقیت در پروژه‌های حمایتی دانست.

وی با تأکید بر ضرورت تلاش و جدیت در رفع موانع موجود، بهره‌برداری از ظرفیت‌های تخصصی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را گامی مؤثر و اساسی در جهت تسریع در اجرای این تفاهم‌نامه عنوان کرد و خواستار اهتمام ویژه رؤسای ادارات در شهرستان‌ها برای دستیابی به سهمیه تعیین‌شده استان کردستان شد.

گفتنی است، تفاهم‌نامه احداث ۸ هزار واحد مسکونی ویژه مددجویان، با هدف کاهش دغدغه‌های معیشتی و تأمین سرپناه برای خانواده‌های تحت پوشش منعقد شده و فرآیند اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۶ در دستور کار قرار دارد.

منبع:بهزیستی استان