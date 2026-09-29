باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

روایت دانش‌آموزان از مدرسه‌ای که دوباره جان گرفت + فیلم

مردم ایران اگر بار‌ها هم مورد حمله قرار بگیرند، بازهم در مسیر بازسازی کشور خود گام برمی‌دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در فیلم زیر تصاویری از مدرسه‌ای که روزی زیر آوار حمله موشکی، سقف کلاس‌ها و شیشه‌هایش فرو ریخته بود را مشاهده می‌کنید.

مطالب مرتبط
روایت دانش‌آموزان از مدرسه‌ای که دوباره جان گرفت + فیلم
young journalists club

انقلابی که به مردم آزادیخواه جهان صادر شد + فیلم

روایت دانش‌آموزان از مدرسه‌ای که دوباره جان گرفت + فیلم
young journalists club

حکایت داوطلبانی که در جنگ در کنار نیرو‌های نظامی قرار خواهند گرفت + فیلم

روایت دانش‌آموزان از مدرسه‌ای که دوباره جان گرفت + فیلم
young journalists club

نخبه‌های واقعی ایران در جنگ ۸ ساله + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
کور شدن چشم آمریکا در منطقه با شکار تجهیزات بدون سرنشین + فیلم
۷۰۲

کور شدن چشم آمریکا در منطقه با شکار تجهیزات بدون سرنشین + فیلم

۰۸ . مهر . ۱۴۰۵
ترس و توهم عجیب انگلیس نسبت به ایران + فیلم
۶۳۱

ترس و توهم عجیب انگلیس نسبت به ایران + فیلم

۰۸ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha