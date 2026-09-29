باشگاه خبرنگاران جوان - در نشست ماهانه کمیسیون صنعت اتاق ایران، بررسی موضوعاتی نظیر تأمین مالی تولید، جبران خسارت ناشی از قطع انرژی و تمدید حمایت‌های اضطراری از واحدهای صنعتی در دستور کار قرار گرفت.

در این نشست، حسین نوروزی، مدیر بازسازی و نوسازی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، با اشاره به چالش‌های مالی واحدهای صنعتی، پیشنهاد داد که اتاق ایران و ایدرو با دریافت مجوز از سازمان بورس، یک شرکت یا صندوق تأمین سرمایه راه‌اندازی کنند.

نوروزی با تأکید بر ضرورت این اقدام اظهار داشت: از طریق ایجاد این ابزار مالی و اهرم‌سازی منابع بانکی، می‌توان توان تسهیلات‌دهی را تا ۳ تا ۶ برابر افزایش داد تا بدین ترتیب، سرمایه در گردش واحدهای دارای اولویت تأمین شود.

مدیر بازسازی و نوسازی ایدرو همچنین با اشاره به تغییرات بودجه‌ای در این حوزه، از کاهش ردیف کمک‌های فنی و اعتباری از ۱۱۳ میلیارد تومان در سال گذشته به ۶۰ میلیارد تومان در سال جاری خبر داد.

وی افزود: در حال حاضر ۵۲۳ واحد صنعتی در سامانه متمرکز نوسازی ثبت‌نام کرده‌اند که مجموع درخواست‌های آن‌ها به حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

آریا حقیقی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز در این نشست با اشاره به افزایش هزینه‌های نهاده‌های تولید، بر ضرورت اجرای تکالیف قانونی دولت در پرداخت خسارات ناشی از محدودیت حامل‌های انرژی بر اساس ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تأکید کرد.