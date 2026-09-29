باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - بزرگترین بیمارستان دامپزشکی کشور وحتی خاورمیانه به لحاظ وسعت و تکنولوژی بازدید شد که نخستین شعبه آن در سال ۸۲ و دومین شعبه سال ۹۸ در ۱۰ طبقه راه اندازی شد که اکنون در حال خدمات‌رسانی به حیوانات است.

این بیمارستان دارای بخش های مختلف اورژانس، ام آر آی، سی تی اسکن و آی سی یو و بستری است و اهمیت راه‌اندازی این بیمارستان‌ها با نگاهی به بیماری‌های مشترک انسان و حیوان بیشتر احساس می‌شود. حدود ۸۰ نفر دامپزشک در این بیمارستان داریم که بصورت شبانه روز خدمات ارائه می دهند. حتی این بیمارستان این مجموعه از آغاز جنگ تحمیلی دوم و سوم، شبانه‌روزی در حال خدمات‌دهی در بخش درمان و تجویز دارو بوده‌اند.

در ادامه پیام محبی رئیس بزرگترین بیمارستان دامپزشکی کشور در نشست خبری گفت: اکنون ۸۰ دامپزشک و حدود ۲۰۰ پرسنل هم در دو بیمارستان دامپزشکی تهران فعالیت دارند.

وی با گلایه از برخی خلاها در صدور مجوزهای تاسیس بیمارستان دامپزشکی، افزود: صدور پروانه حقوقی انجام نمی‌شود و شخصی است.

محبی درباره آخرین وضعیت پت شاپ ها بیان کرد: اگر در جامعه تعداد پت شاپ ها زیاد است، سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی باید این خلا را حذف کنند و حاکمیت نباید این کنترل را از دست بدهد.

به گفته وی، در حال حاضر صنف سم و کود کشاورزی و اتحادیه پرنده های زینتی مجوز پت شاپ می گیرد که این امر نشان می دهد سیاست واحدی نداریم.

رئیس اسبق جامعه دامپزشکان با انتقاد از عدم درجه بندی بیمارستان های دامپزشکی بر مبنای ارائه خدمات بیان کرد: وزارت بهداشت درجه بندی بیمارستان ها دارد، اما سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی نداریم. گفتنی است در تهران ۵ تا ۶ بیمارستان دامپزشکی است که کسب و کار اصلی آنها درمان است.

وی با اشاره به بیماری های مشترک انسان و حیوان بیان کرد: سالک یک عامل انگلی است که زمان قدیم در ایران بود و با کشتن سگ ها آمار کم شد و مدت زیادی این بیماری در کشور ریشه کن شده بود و طی سال های اخیر مجدد این بیماری افزایش یافته است که در دامپزشکی باید حیوان را حذف کرد.

محبی با بیان اینکه رشته پرستاری حیوان خانگی به تازگی راه‌اندازی شده است، ادامه داد: جذب دانشجو در این رشته از طریق کنکور سراسری انجام می‌شود.

رئیس اسبق جامعه دامپزشکان با تاکید به ضرورت آموزش در همزیستی انسان و حیوان در معاشرت، نحوه غذادهی بیان کرد: در سابقه تاریخی همیشه بشر با حیوانات همزیسنی داشته و اگر به ۱۵۰ سال قبل برگردیم سگ‌ها نگهبان خانه بودند و به نام حیوان خانگی نگهداری نمی‌شدند.

وی با انتقاد به عملکرد شهرداری در کنترل حیوانات شهری، گفت: شهرداری در این خصوص بودجه دارد اما با وجود این اعتبار باید پرسید چرا حیوانات شهری در حال افزایش است؟ به نظر می‌رسد رفتارها در این باره، زمینه تکثیر را فراهم کرده است.

محبی ادامه داد: یک سری حیوانات خانگی متعارف است که از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است. به عنوان مثال، سنجاب در ایران حیوان خانگی متعارف نیست اما امروز در برخی مکان‌ها به فروش می‌رسد.

به گفته وی، استفاده از حیوانات نامتعارف خانگی چون بیماری‌های آن مشخص نیست هم برای انسان و هم حیوانات بومی آن منطقه خطرآفرین است در حالیکه دامپزشکان کشور دانش و اطلاعات کامل در خصوص حیوانات متعارف خانگی را دارند و بیماری‌های مشترک در حال کنترل است. اما نگهداری سنجاب به عنوان حیوان خانگی در ایران، تهدید درختان بلوط است که زیستگاه این حیوان است.

وی گفت: هر چه جامعه به داشتن حیوان متعارف خانگی حساس شود افراد به سوی نگهداری حیوانات نامتعارف گرایش پیدا می‌کنند که عوارض و بیماری‌های آنها را نمی‌شناسیم.