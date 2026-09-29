معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان از کشف ۱۹ قطعه سکه تاریخی در شهرستان دیواندره با همکاری نیرو‌های انتظامی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _  علی بهنیا  اظهار کرد: ۱۹ قطعه سکه تاریخی در شهرستان دیواندره کشف و برای بررسی و انجام مطالعات کارشناسی در اختیار مجموعه میراث‌فرهنگی قرار گرفته است.

وی افزود: بررسی‌های کارشناسی اولیه نشان می‌دهد این سکه‌ها از نوع سیگلوی و از جنس نقره هستند و به دوره هخامنشی تعلق دارند.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان با تأکید بر ضرورت صیانت از آثار و اشیای تاریخی، گفت: خرید و فروش، نگهداری و جابه‌جایی غیرمجاز اشیای تاریخی ممنوع است و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.

بهنیا ضمن قدردانی از همکاری نیرو‌های انتظامی در حفاظت از میراث‌فرهنگی استان، خاطرنشان کرد: تعامل و همکاری میان مجموعه میراث‌فرهنگی و دستگاه‌های انتظامی و قضایی نقش مهمی در پیشگیری از قاچاق اشیای تاریخی، مقابله با حفاری‌های غیرمجاز و حفاظت از آثار ارزشمند تاریخی و فرهنگی دارد.

برچسب ها: کردستان ، کشف سکه تاریخی ، میراث فرهنگی کردستان
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