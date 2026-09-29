باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - علی اصغر طهماسبی استاندار گلستان در این جلسه با قدردانی از تلاش‌های کارکنان اورژانس در خط مقدم امدادرسانی، بر ضرورت محرومیت‌زدایی در حوزه سلامت و ارتقای تجهیزات امدادی با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی استان تأکید کرد.

دکتر جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور، ضمن ابراز رضایت از عملکرد اورژانس گلستان، گزارشی از شاخص‌های ملی اورژانس ارائه داد و بر اهمیت ارتقای خدمات امدادی تأکید کرد.

میعادفر همچنین گفت: اجرای این تفاهم‌نامه را با حدیت پیگیری می‌کند.

ابراهیمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان نیز با ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌ شده در حوزه پیش‌بیمارستانی، فرسودگی شدید ناوگان موجود را یکی از چالش‌های اصلی استان عنوان کرد و خواستار تسریع در روند نوسازی تجهیزات شد.