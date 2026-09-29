خواب کافی می‌تواند سلامت پوست را تا حد زیادی تضمین کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - خواب با کیفیت و کافی می‌تواند تاثیر چشمگیری در سلامت و شادابی پوست داشته باشد. در همین رابطه ریحانه علیپور، متخصص طب سنتی توضیحاتی را ارائه کرده است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: طب سنتی ، طب اسلامی ، درمان بیماری
خبرهای مرتبط
فصد خون برای چه کسانی مناسب است؟ + فیلم
ماموریت حجامت برای بدن چیست؟ + فیلم
میوه‌هایی که برای قلب مفید هستند + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کمبود کتاب درسی در کشور نیست/ کتاب‌های درسی از نظر محتوایی ایراد اساسی ندارند
دانشکده هوش مصنوعی و کامپیوتر دانشگاه علم و فرهنگ راه‌اندازی می‌شود
ماموریت حجامت برای بدن چیست؟ + فیلم
فصد خون برای چه کسانی مناسب است؟ + فیلم
کمبود متخصص در کشور نداریم
بیماری قلبی و عروقی علت ۳۵ درصد از مرگ و میرها/ شیوع فشار خون در ایران ۱۰ درصد بالاتر از متوسط جهانی است
هشدار یک مطالعه درباره عوارض جدی دیابت نوع ۲ در عرض چند سال
چگونه بفهمیم که روانی سالم داریم؟ + فیلم
پایان مأموریت «استارشیپ» با انفجار در خلیج مکزیک
جراحی یا پرتودرمانی؛ مطالعه‌ای تفاوت‌های عوارض درمان سرطان پروستات را آشکار کرد
آخرین اخبار
راز داشتن پوست شاداب و سالم + فیلم
زباله‌دان بدن از نگاه طب سنتی + فیلم
جراحی یا پرتودرمانی؛ مطالعه‌ای تفاوت‌های عوارض درمان سرطان پروستات را آشکار کرد
تلاش اپل برای احیای یکی از بحث‌برانگیزترین محصولات خود
پایان مأموریت «استارشیپ» با انفجار در خلیج مکزیک
هشدار یک مطالعه درباره عوارض جدی دیابت نوع ۲ در عرض چند سال
چگونه بفهمیم که روانی سالم داریم؟ + فیلم
فصد خون برای چه کسانی مناسب است؟ + فیلم
ماموریت حجامت برای بدن چیست؟ + فیلم
بیماری قلبی و عروقی علت ۳۵ درصد از مرگ و میرها/ شیوع فشار خون در ایران ۱۰ درصد بالاتر از متوسط جهانی است
دانشکده هوش مصنوعی و کامپیوتر دانشگاه علم و فرهنگ راه‌اندازی می‌شود
کمبود متخصص در کشور نداریم
کمبود کتاب درسی در کشور نیست/ کتاب‌های درسی از نظر محتوایی ایراد اساسی ندارند
معلولیت محدودیت است