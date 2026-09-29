رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی زابل از جان‌باختن ۶ نفر در پی تصادف یک دستگاه پراید با کامیون در محور سفیدابه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - این حادثه ساعت ۱۵:۴۴ در فاصله پنج کیلومتری ماده‌کاریز از سمت  سفیدابه محور نهبندان به زاهدان  رخ داد که بلافاصله ۲دستگاه آمبولانس از نزدیک‌ترین پایگاه‌های اورژانس به محل حادثه اعزام شدند. 

در این حادثه که بین یک دستگاه پراید و کامیون رخ داد، ۷ نفر دچار حادثه شدند که بنا بر گزارش اورژانس، ۶ نفر از سرنشینان پیش از رسیدن تیم‌های امدادی اورژانس جان خود را از دست داده بودند.

یک مصدوم این حادثه نیز پس از انجام اقدامات لازم توسط کارشناسان اورژانس، برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی اعزام شد.

منبع علوم پزشکی  زابل

برچسب ها: حادثه رانندگی ، فوریت های پزشکی
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