باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ماجد الانصاری، سخنگوی رسمی وزارت خارجه قطر روز سهشنبه گفت دوحه همچنان برای عبور از اختلافات و نزدیک کردن مواضع ایران و آمریکا تلاش میکند.
الانصاری در نشست خبری گفت: «در مسیر هر توافقی موانعی وجود دارد و نقش ما عبور از این دشواریها و تلاش برای نزدیک کردن مواضع طرفهاست و دقیقاً همین روند اکنون در جریان است.»
او از اظهار نظر درباره جزئیات روند مذاکرات یا اینکه آیا دوحه پاسخی از واشنگتن به پیشنهادهای اخیر تهران دریافت کرده است، خودداری کرد، اما تأکید کرد تماسها میان طرفها همچنان ادامه دارد.
سخنگوی وزارت خارجه قطر افزود: «نشستها اساساً بهطور منظم برگزار میشوند. شما درباره نشستهایی که طی روزهای گذشته برگزار شده شنیدهاید و ما در حال انتقال پیامها میان طرفها هستیم.»
منبع: تاس