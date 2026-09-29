باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی دهقان در حاشیه گرامیداشت روز آتشنشان در فرودگاه بین المللی زاهدان صنعت حملونقل هوایی را یکی از راهبردیترین مولفههای قدرت در جهان دانست و اظهار کرد: فرودگاهها و ناوبری هوایی، ارکان اصلی زیرساختهای حملونقل محسوب میشوند و وظیفه ما ارائه خدمات ایمن به مردم و هواپیماها در چارچوب قوانین و مقررات بینالمللی است.
وی با اشاره به لزوم رعایت استانداردهای سازمان بینالمللی هواپیمایی کشوری (ایکائو)، افزود: رعایت این مقررات که بخشی از آنها الزامی و بخشی توسعهای است، نیازمند ساختارها، تجهیزات و نیروی انسانی متخصص است که خوشبختانه در کشور از این ظرفیت بهخوبی بهرهمند هستیم. در حال حاضر نزدیک به ۷۲ فرودگاه با کارکردهای مختلف، از بینالمللی و مرز هوایی تا فرودگاههای داخلی، در سراسر کشور فعال هستند.
تبادل ترافیک هوایی با ۱۲ کشور همسایه
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تعاملات منطقهای تصریح کرد: ایران با ۱۲ کشور همسایه تبادل ترافیک هوایی دارد و پروازها در فضای کشورمان بر اساس مقررات بینالمللی و در بستری یکسان انجام میشود.
وی با محکوم کردن اقدامات خصمانه آمریکا در جنگ اخیر، بیان کرد: با وجود عضویت ایران در پیمان شیکاگو و ممنوعیت حمله به زیرساختهای غیرنظامی طبق مقررات بینالمللی، آمریکا به حدود ۲۷ فرودگاه ما خسارتهای مستقیم وارد کرد. این آسیبها شامل سطوح پروازی، باند، پارکینگ هواپیما، ساختمانهای ایمنی و آتشنشانی، برجهای مراقبت و سامانههای راداری و ناوبری بود که بازگرداندن آنها به چرخه عملیاتی، نیازمند تلاش مضاعف بود.
پایداری شبکه لجستیک و تأمین امنیت پروازها
دهقان گفت: با برنامهریزیهای وزارت راه و شهرسازی، هدف اصلی ما در دوران جنگ، حفظ پایداری زنجیره لجستیک کشور و تداوم جابهجایی کالا بود. همچنین پس از آتشبس، با هدف کاهش مشکلات مسافران، تجار و دانشجویان، بازگشایی فرودگاهها در اولویت قرار گرفت.
وی تأکید کرد: در کمترین زمان ممکن، با استفاده از توان متخصصان داخلی، شرکتهای دانشبنیان و اصلاح فرایندها، فرودگاههای بینالمللی به چرخه بازگشتند. این دستاورد موجب شد شرکتهای هواپیمایی خارجی بار دیگر به ایمنی و استانداردهای ما اعتماد کنند و پروازهای عبوری از فضای ایران رشد یابد؛ چرا که مسیرهای هوایی ایران برای بسیاری از این شرکتها، کوتاهتر و مقرونبهصرفهتر است.
تأمین منابع پایدار و توسعه تجهیزات
مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران با اشاره به خسارتهای مالی ناشی از جنگ در حوزه پروازهای عبوری و نشستوبرخاست هواپیماها، توضیح داد: برای جبران این کاهش درآمد، روشهای جدید تأمین منابع مالی از جمله مولدسازی اراضی و مشارکت با بخش خصوصی را در دستور کار قرار دادهایم. همچنین با حمایتهای دولتی، خرید تجهیزات جدید را دنبال میکنیم.
وی خاطرنشان کرد: ما خرابیهای ناشی از جنگ را تنها با روشهای قدیمی بازسازی نکردیم؛ بلکه با مطالعات نوین و تجهیزات پیشرفته، زیرساختها را ارتقا دادیم تا علاوه بر رعایت تعهدات بینالمللی، از توانمندیهای متخصصان داخلی نیز حداکثر استفاده شود.
دهقان با انتقاد از تحریمها و تهدیدهای آمریکا علیه شرکتهای هواپیمایی، گفت: با وجود تمام فشارها، ما تمامی استانداردهای جهانی را رعایت میکنیم. پیام ما به جامعه هوانوردی بینالمللی این است که آسمان ایران برای تمام پروازها مطمئن بوده آنها میتوانند با اطمینان از این مسیر استفاده کنند و از تحمیل هزینههای اضافی به جامعه بشری بپرهیزند.
منبع راه و شهرسازی استان