باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، درباره آخرین وضعیت ترافیکی محورهای شمالی کشور اظهار کرد: در محور چالوس مسیر شمال به جنوب، ترافیک سنگین در حدفاصل ماسال تا میانک و در مسیر جنوب به شمال نیز در محدوده ولی‌آباد تا سیاه‌بیشه و حدفاصل پل زنگوله تا ولی‌آباد گزارش شده است.

وی افزود: در زادراه تهران ـ شمال نیز در مسیر جنوب به شمال، ترافیک سنگین در محدوده تونل شماره ۱۸ و حدفاصل تونل‌های البرز تا انتهای آزادراه وجود دارد.

محرابی‌نیا ادامه داد: در محور هراز نیز ترافیک سنگین در محدوده سه‌راهی چلاو در مسیر رفت و برگشت مشاهده می‌شود.

به گفته وی، در محور فیروزکوه نیز ترافد روان در محدوده فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس و آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر رفت و برگشت برقرار است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور همچنین از ترافیک سنگین در برخی محورهای منتهی به تهران خبر داد و گفت: در آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین، ترافیک در حدفاصل شهریار تا محمدشهر و محدوده‌های حصارک و مهستان سنگین است.

وی افزود: در همین آزادراه، در محدوده مهستان و حدفاصل تونل البرز تا انتهای آزادراه نیز ترافیک سنگین گزارش شده و در آزادراه تهران ـ کرج محدوده پل فردیس تا پل کلاک نیز ترافیک سنگین است.

محرابی‌نیا گفت: در آزادراه تهران ـ ساوه نیز در حدفاصل فرودگاه تا دهشاد ترافیک سنگین گزارش شده و در محور تهران ـ شهریار نیز در برخی مقاطع شاهد ترافیک سنگین هستیم.

وی با اشاره به وضعیت جوی محورهای شمالی اظهار کرد: در محور فیروزکوه مه‌گرفتگی در ارتفاعات وجود دارد و سایر محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند.