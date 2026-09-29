باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در جریان سخنرانی در واشنگتن و هنگام رونمایی از یک سامانه فدرال مبتنی بر هوش مصنوعی، درباره درگیری آمریکا با ایران اظهارنظر کرد.

ترامپ مدعی شد ایران «به‌شدت در حال شکست خوردن است» و بار دیگر گفت این کشور «سلاح هسته‌ای نخواهد داشت».

او درباره پایان درگیری با ایران گفت: «این موضوع خیلی زود تمام خواهد شد.»

رئیس جمهور آمریکا مدعی شد: این ماجرا خیلی زود تمام خواهد شد. آن‌ها سلاح هسته‌ای نخواهند داشت و قیمت نفت نیز به‌شدت سقوط خواهد کرد.

منبع: الجزیره