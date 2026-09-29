دیدار دوستانه تیم‌های ملی ایران و روسیه امشب در ورزشگاه کازان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازی دوستانه خود امشب ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه کازان به مصاف تیم ملی روسیه رفت.

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران 

 سید حسین حسینی، صالح حردانی، شجاع خلیل‌زاده، علی نعمتی، رامین رضائیان، آریا یوسفی، سعید عزت‌اللهی، محمد قربانی، محمدمهدی محبی، مهدی طارمی و سردار آزمون

سرمربی: امیر قلعه نویی 

ترکیب تیم ملی فوتبال روسیه 

سافونوف، کروگوووی، ملخین، دیویف، واخانیا، باتراکوف، کیسلیاک، اوبلیاکوف، گولوین، توکاشین و گلوسنکوف

سرمربی: والری کارپین 

دقیقه ۳: مهدی طارمی در محوطه جریمه روسیه ضربهای زد که به مدافع روسیه خورد و داور خطای طارمی را گرفت.

دقیقه ۶: شوت سردار آزمون بازیکن ایران را دروازه بان روسیه در اختیار گرفت.

دقیقه ۱۱: مهدی طارمی در ضد حمله نتوانست پاس خوبی به محبی بدهد و این موقعیت گلزنی از دست رفت.

دقیقه ۱۲: شوت بازیکن روسیه با اختلاف کم به بیرون از دروازه ایران رفت.

دقیقه ۲۱: حسینی با شروع مجدد بد باعث شد که توپ به دست  بازیکن روسیه برسد و او هم پاس در عمق به گولووین هم تیمی خود داد و او هم با ضربه دیدنی گل اول تیم روسیه را به ثمر رساند.

دقیقه ۲۶: احسان حاج صفی به جای محبی وارد زمین مسابقه شد.

دقیقه ۳۰: پاس حاج‌صفی در موقعیت عالی به آریا یوسفی رسید که سرتوپ و شوت پای چپ او با تکل کروگووی بی‌ثمر ماند و تبدیل به گل نشد.

دقیقه ۳۱: فرار احسان حاج‌صفی از سمت چپ زمین و پاس در عمق او را سردار آزمون به بغل پاس داد که مدافعان روسیه جلوتر از طارمی توپ را دفع کردند.

دقیقه ۳۴: پاس طارمی بازهم شدت زیادی داشت و به آریا یوسفی نرسید تا موقعیت ایران از دست برود.

دقیقه ۳۶: ضربه ایستگاهی استثنایی گولووین از پشت محوطه جریمه به کنج دروازه و زیر طاق رفت تا ستاره موناکو و کاپیتان روس‌ها دبل کند.

نیمه اول بازی با نتیجه ۲ بر صفر به نفع تیم روسیه به پایان رسید.

با شروع نیمه دوم بازی پیام نیازمند به جای سید جلال حسینی وارد زمین مسابقه شد و درون دروازه ایران قرار گرفت.

دقیقه ۵۸: نیازمند با واکنش عالی مانع زدن گل سوم روسیه شد.

دقیقه ۶۲: پرتاب اوت بلند از سمت راست زمین و ضربه سر شجاع خلیل‌زاده با فاصله کمی از دروازه روسیه به بیرون رفت.

دقیقه ۶۴: قربانی در نبرد تن به تن با مدافع روسیه موفق بود که ضربه آکروباتیک او را گلر حریف مهار کرد.

دقیقه ۷۱: دنیس اکرت در محوطه جریمه تیم روسیه سرنگون شد، اما داور اعتقادی به پنالتی نداشت.

دقیقه ۸۱: سامان فلاح بی احتیاطی کرد و تکل بر روی بازیکن روسیه زد، اما شانس آورد که آفساید بازیکن روسیه گرفته شد.

دقیقه ۸۷: شوت شهاب زاهدی به همان جایی رسید که دروازه بان روسیه قرار داشت و این موقعیت گلزنی از دست رفت.

دقیقه ۸۸: نیازمند با سیو دیدنی دروازه ایران را نجات داد و مانع گل سوم روسیه شد.

دقیقه ۹۰: نیازمند این بار با پا مانع گلزنی بازیکن روسیه شد.

در نهایت این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به نفع تیم ملی روسیه به پایان رسید و تیم ملی ایران دومین شکست خود را در این بازی متحمل شد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، تیم ملی روسیه ، بازی دوستانه
خبرهای مرتبط
قلعه‌نویی: روی ۲ اشتباه گل خوردیم/ از برخی بازیکنان در اردو‌های بعدی استفاده نخواهیم کرد
در شب تلخ شکست مقابل روسیه؛
احسان حاج صفی رکورد زد
شافعی:
قلعه‌نویی به فوتبالمان جفا می‌کند/ چوب میدان ندادن به جوانان را می‌خوریم
مراغه چیان:
فدراسیون فوتبال در ناکامی تیم ملی امید مقصر است/ بازیکنان سن بالا به تیم ملی چسبیده‌اند
بازی دوستانه؛
ایران-روسیه؛ شاگردان قلعه‌نویی به دنبال طلسم‌شکنی در کازان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۳ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
باید حقوق قلعه نویی رو بکنید هزار میلیارد
حقوقش کمه
خخخخخخ
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسین پور
۰۶:۳۶ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
تیم ملی فوتبال با قلعه نوعی!!هه هه هه هه..
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۹ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
هرکی اومده همینه بهتره نروند جام جهانی چون فقط بیت المال هدر میره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۳۲ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
نسبتا خوب بازی کردند
۱۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۵۳ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
یک قائدی داشتیم که برای ما گل می زد. شاید به دلیل موهای سفیدش دعوت نشده
۴
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۵۲ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
توروخدا نگاه کن دارن بودجه ها رو صرف چی میکنن بقرآن، صرف تیم پیری که نای حرکت و تاکتیک رو ندارن با سرمربی که هیچ دردی رو دوا نکرد
۰
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۳۰ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
قلعه نویی تو کارنامه پیروزیش خیلی کم بود با افغانستان پیروز شد اما یک گل خورد بعد باتاجیکستان مساوی کرد از ازبکستان که همیشه باخته ، تو جام جهانی هم اصلا یک پیروزی هم نداشت ، الانم که همش باخت با گلهای زیاد
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۴ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
شرم آوره تیمی ک چن سال از کلیه مسابقات تحریم شده باختین بهش
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۰ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
تحریم نشانه نا بلدی نیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۶ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
قلعه نوعی باید بره
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۹ ۰۷ مهر ۱۴۰۵
بازیکنان روسیه هر حالتی میدیدند فورا ضد آن حالت را بخوبی انجام میدادند فضا سازی و پاس ناگهانی و دقیق و شوت خوب و لذت بردم از بازی روسها و هزار آفرین به اینگونه تربیت و پرورش جوانان لایق و اینکه اینها در ورزش با امکانات برابر اینگونه عمل کردندسایر بخشها را نمیتوان حدس زدالبته آفرین به جوانان خودمان هم باید گفت.
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۱ ۰۷ مهر ۱۴۰۵
مقصر دروازه بان نبود تیم ملی هافبک بازیساز نداره باید از DNA مجتبی جباری و محرم نوید کیا داشته باشیم
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۷ ۰۷ مهر ۱۴۰۵
آقایان محترم قلعه نوعی واسه تیم ملی خیلی از دهش گنده هستش
۲
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۶ ۰۷ مهر ۱۴۰۵
فوتبال ایران جز تعطیلی راه دیگه ای نداره
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۴ ۰۷ مهر ۱۴۰۵
از مسئولین تقاضا داریم قبل اینکه دیر بشه و جام ملتها از دست بره فکری به حال کادر فنی و بازیکنان تیم بکنن
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۹ ۰۷ مهر ۱۴۰۵
😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۴ ۰۷ مهر ۱۴۰۵
اگه همین امشب قلعه نویی اخراج نشه تمام عواقب این فاجعه گردن تاج میباشه
۰
۱
پاسخ دادن
۱۲
نامه فدراسیون فوتبال به ترکیه برای میزبانی از بازی سوم تیم ملی
میرزازاده: امیدوارم با این مدال طلا مردم کشورمان شاد شده باشند
ایران در جایگاه سوم ایستاد
قلعه‌نویی: تیم ملی را بهتر از قبل خواهیم ساخت
آخرین اخبار
قلعه‌نویی: تیم ملی را بهتر از قبل خواهیم ساخت
ایران در جایگاه سوم ایستاد
نامه فدراسیون فوتبال به ترکیه برای میزبانی از بازی سوم تیم ملی
میرزازاده: امیدوارم با این مدال طلا مردم کشورمان شاد شده باشند
آمادگی کامل هافبک استقلال برای حضور در زمین بازی
استقلال خواهان جذب یک بازیکن شد
درخواست دوباره استقلال برای اهدای جام فصل گذشته
پوست اندازی در تیم ملی فوتبال ندیدیم/ بیرانوند و حاج صفی اشتباه وحشتناکی داشتند
پایان پرونده شیرجه ایران در بازی‌های آسیایی با جایگاه دهمی محمد مقدسی
امین میرزازاده طلایی شد 
با شاهکار قلعه نویی؛ نزول ایران در رنکینگ فیفا ثبت شد
پیروزی قاطع پدلیست‌های ایرانی و حضور در جمع ۸ تیم برتر
آغاز اردوی نهایی پارادوومیدانی‌کاران ایران برای بازی‌های پاراآسیایی ناگویا
۱۹ تیم در مسیر انتخابی تیم‌های ملی اسکیت رولبال زیر ۱۷ سال
شهرکی: می‌خواهم مسیر حضور دختران ایران در گلف آسیا را باز کنم
کرم‌پور: کیفیت رقابت‌های گلف ناگویا فوق‌العاده است+فیلم
وفایی در جدول اصلی اوپن شنژن شکست خورد
دست تراپ ایران به مدال نرسید/ تاریخ سازی کامل نشد
امین میرزازاده در سنگین وزن فینالیست شد
عزیزی: حضور دو نماینده گلف ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا اتفاقی مهم برای این رشته است
صعود نجفی و محمدتقی پور به یک‌چهارم مسابقات پدل
قربانی‌های جدید قلعه نویی!/ بی تاکتیک‌ترین تیم تاریخ فوتبال ایران
علیپور به یک‌هشتم نهایی سنگ‌نوردی ناگویا رسید
اشتباهات دفاعی؛ سپر دفاعی قلعه نویی بعد از ۲ شکست