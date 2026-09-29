باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازی دوستانه خود امشب ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه کازان به مصاف تیم ملی روسیه رفت.
سید حسین حسینی، صالح حردانی، شجاع خلیلزاده، علی نعمتی، رامین رضائیان، آریا یوسفی، سعید عزتاللهی، محمد قربانی، محمدمهدی محبی، مهدی طارمی و سردار آزمون
سرمربی: امیر قلعه نویی
سافونوف، کروگوووی، ملخین، دیویف، واخانیا، باتراکوف، کیسلیاک، اوبلیاکوف، گولوین، توکاشین و گلوسنکوف
سرمربی: والری کارپین
دقیقه ۳: مهدی طارمی در محوطه جریمه روسیه ضربهای زد که به مدافع روسیه خورد و داور خطای طارمی را گرفت.
دقیقه ۶: شوت سردار آزمون بازیکن ایران را دروازه بان روسیه در اختیار گرفت.
دقیقه ۱۱: مهدی طارمی در ضد حمله نتوانست پاس خوبی به محبی بدهد و این موقعیت گلزنی از دست رفت.
دقیقه ۱۲: شوت بازیکن روسیه با اختلاف کم به بیرون از دروازه ایران رفت.
دقیقه ۲۱: حسینی با شروع مجدد بد باعث شد که توپ به دست بازیکن روسیه برسد و او هم پاس در عمق به گولووین هم تیمی خود داد و او هم با ضربه دیدنی گل اول تیم روسیه را به ثمر رساند.
دقیقه ۲۶: احسان حاج صفی به جای محبی وارد زمین مسابقه شد.
دقیقه ۳۰: پاس حاجصفی در موقعیت عالی به آریا یوسفی رسید که سرتوپ و شوت پای چپ او با تکل کروگووی بیثمر ماند و تبدیل به گل نشد.
دقیقه ۳۱: فرار احسان حاجصفی از سمت چپ زمین و پاس در عمق او را سردار آزمون به بغل پاس داد که مدافعان روسیه جلوتر از طارمی توپ را دفع کردند.
دقیقه ۳۴: پاس طارمی بازهم شدت زیادی داشت و به آریا یوسفی نرسید تا موقعیت ایران از دست برود.
دقیقه ۳۶: ضربه ایستگاهی استثنایی گولووین از پشت محوطه جریمه به کنج دروازه و زیر طاق رفت تا ستاره موناکو و کاپیتان روسها دبل کند.
نیمه اول بازی با نتیجه ۲ بر صفر به نفع تیم روسیه به پایان رسید.
با شروع نیمه دوم بازی پیام نیازمند به جای سید جلال حسینی وارد زمین مسابقه شد و درون دروازه ایران قرار گرفت.
دقیقه ۵۸: نیازمند با واکنش عالی مانع زدن گل سوم روسیه شد.
دقیقه ۶۲: پرتاب اوت بلند از سمت راست زمین و ضربه سر شجاع خلیلزاده با فاصله کمی از دروازه روسیه به بیرون رفت.
دقیقه ۶۴: قربانی در نبرد تن به تن با مدافع روسیه موفق بود که ضربه آکروباتیک او را گلر حریف مهار کرد.
دقیقه ۷۱: دنیس اکرت در محوطه جریمه تیم روسیه سرنگون شد، اما داور اعتقادی به پنالتی نداشت.
دقیقه ۸۱: سامان فلاح بی احتیاطی کرد و تکل بر روی بازیکن روسیه زد، اما شانس آورد که آفساید بازیکن روسیه گرفته شد.
دقیقه ۸۷: شوت شهاب زاهدی به همان جایی رسید که دروازه بان روسیه قرار داشت و این موقعیت گلزنی از دست رفت.
دقیقه ۸۸: نیازمند با سیو دیدنی دروازه ایران را نجات داد و مانع گل سوم روسیه شد.
دقیقه ۹۰: نیازمند این بار با پا مانع گلزنی بازیکن روسیه شد.
در نهایت این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به نفع تیم ملی روسیه به پایان رسید و تیم ملی ایران دومین شکست خود را در این بازی متحمل شد.