دیدار دوستانه تیم‌های ملی ایران و روسیه امشب در ورزشگاه کازان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم ملی دوومیدانی ایران در دومین بازی دوستانه خود امشب ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه کازان به مصاف تیم ملی روسیه رفت.

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران 

 سید حسین حسینی، صالح حردانی، شجاع خلیل‌زاده، علی نعمتی، رامین رضائیان، آریا یوسفی، سعید عزت‌اللهی، محمد قربانی، محمدمهدی محبی، مهدی طارمی و سردار آزمون

سرمربی: امیر قلعه نویی 

ترکیب تیم ملی فوتبال روسیه 

سافونوف، کروگوووی، ملخین، دیویف، واخانیا، باتراکوف، کیسلیاک، اوبلیاکوف، گولوین، توکاشین و گلوسنکوف

سرمربی: والری کارپین 

دقیقه ۳: مهدی طارمی در محوطه جریمه روسیه ضربهای زد که به مدافع روسیه خورد و داور خطای طارمی را گرفت.

دقیقه ۶: شوت سردار آزمون بازیکن ایران را دروازه بان روسیه در اختیار گرفت.

دقیقه ۱۱: مهدی طارمی در ضد حمله نتوانست پاس خوبی به محبی بدهد و این موقعیت گلزنی از دست رفت.

دقیقه ۱۲: شوت بازیکن روسیه با اختلاف کم به بیرون از دروازه ایران رفت.

دقیقه ۲۱: حسینی با شروع مجدد بد باعث شد که توپ به دست  بازیکن روسیه برسد و او هم پاس در عمق به گولووین هم تیمی خود داد و او هم با ضربه دیدنی گل اول تیم روسیه را به ثمر رساند.

دقیقه ۲۶: احسان حاج صفی به جای محبی وارد زمین مسابقه شد.

دقیقه ۳۰: پاس حاج‌صفی در موقعیت عالی به آریا یوسفی رسید که سرتوپ و شوت پای چپ او با تکل کروگووی بی‌ثمر ماند و تبدیل به گل نشد.

دقیقه ۳۱: فرار احسان حاج‌صفی از سمت چپ زمین و پاس در عمق او را سردار آزمون به بغل پاس داد که مدافعان روسیه جلوتر از طارمی توپ را دفع کردند.

دقیقه ۳۴: پاس طارمی بازهم شدت زیادی داشت و به آریا یوسفی نرسید تا موقعیت ایران از دست برود.

دقیقه ۳۶: ضربه ایستگاهی استثنایی گولووین از پشت محوطه جریمه به کنج دروازه و زیر طاق رفت تا ستاره موناکو و کاپیتان روس‌ها دبل کند.

نیمه اول بازی با نتیجه ۲ بر صفر به نفع تیم روسیه به پایان رسید.

با شروع نیمه دوم بازی پیام نیازمند به جای سید جلال حسینی وارد زمین مسابقه شد و درون دروازه ایران قرار گرفت.

دقیقه ۵۸: نیازمند با واکنش عالی مانع زدن گل سوم روسیه شد.

دقیقه ۶۲: پرتاب اوت بلند از سمت راست زمین و ضربه سر شجاع خلیل‌زاده با فاصله کمی از دروازه روسیه به بیرون رفت.

دقیقه ۶۴: قربانی در نبرد تن به تن با مدافع روسیه موفق بود که ضربه آکروباتیک او را گلر حریف مهار کرد.

دقیقه ۷۱: دنیس اکرت در محوطه جریمه تیم روسیه سرنگون شد، اما داور اعتقادی به پنالتی نداشت.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، تیم ملی روسیه ، بازی دوستانه
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