باشگاه خبرنگاران جوان- اکبر حسن‌بکلو روز سه‌شنبه در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در بوشهر اظهار کرد: طرح «مهتاب» (مدیریت هوشمند تلفات انرژی) از ابتدای امسال با هدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی، کاهش مصرف برق و مقابله با مصارف غیرمجاز در کشور در حال اجراست.

وی افزود: در قالب اجرای این طرح و اقدامات انجام‌شده توسط شرکت‌های توزیع نیروی برق در سراسر کشور، تاکنون سه هزار و ۴۴۵ مگاوات از بار پایه شبکه کاهش یافته است که سهم استان بوشهر از این کاهش حدود ۶۰ مگاوات بوده است.

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر ادامه داد: در هفته نخست مهرماه امسال، دمای هوا حدود چهار درجه نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت و همین افزایش دما موجب شد نیاز مصرف برق کشور حدود ۲۰ درصد بیشتر شود.

حسن‌بکلو با اشاره به نقش دما در میزان مصرف برق گفت: میزان خاموشی و ناترازی برق تابعی از میزان مصرف است و افزایش دما می‌تواند تاثیر مستقیمی بر افزایش نیاز مصرف داشته باشد.رئیس

وی یکی از اهداف مهم طرح مهتاب را تعیین تکلیف انشعاب‌های غیرمجاز و جلوگیری از استفاده غیرقانونی از شبکه برق عنوان کرد و افزود: سیاست صنعت برق این است که حتی یک کیلووات مصرف غیرمجاز از شبکه وجود نداشته باشد.

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۳۸۴ هزار انشعاب غیرمجاز از شبکه برق کشور جمع‌آوری شده و حدود ۱۴۵ هزار اشتراک نیز پس از تعیین تکلیف و طی فرآیند قانونی به انشعاب مجاز تبدیل شده است.

وی درباره وضعیت تامین برق در فصل پاییز و زمستان اظهار کرد: در فصل سرد سال از نظر تامین برق و توان تولید نیروگاه‌ها محدودیتی وجود ندارد، اما تامین سوخت نیروگاه‌ها و ناترازی انرژی از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

حسن‌بکلو افزود: ظرفیت تولید نیروگاه‌ها برای فصل سرد سال وجود دارد و در صورت تامین سوخت مورد نیاز، محدودیتی برای تامین برق نخواهیم داشت.

وی از مشترکان خواست با مدیریت مصرف و صرفه‌جویی در انرژی، صنعت برق را برای عبور از فصل سرد سال همراهی کنند و گفت: مدیریت مصرف و جلوگیری از مصارف غیرضروری می‌تواند به پایداری شبکه برق کمک کند.

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر ادامه داد: اجرای طرح مهتاب در پاییز و زمستان نیز با رویکرد مدیریت مصرف و جلوگیری از مصارف غیرضروری و غیرمجاز ادامه خواهد داشت و تلاش می‌شود از استفاده غیرمجاز رمزارز‌ها و سایر مصارفی که بار اضافی به شبکه تحمیل می‌کنند، جلوگیری شود.

حسن‌بکلو با اشاره به کاهش بار پایه مصرف برق در کشور گفت: اقداماتی که در قالب طرح مهتاب انجام شده، علاوه بر کاهش مصرف، به شناسایی و ساماندهی مصارف غیرمجاز نیز کمک کرده است و این روند در ماه‌های آینده ادامه خواهد داشت.

وی تاکید کرد: همکاران صنعت برق در تلاش هستند با مدیریت شبکه، اجرای طرح‌های کاهش مصرف و همکاری مشترکان، برق پایدار را برای مردم تامین کنند و دوره‌های اوج مصرف را با کمترین محدودیت پشت سر بگذارند.