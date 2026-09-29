معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت: افزایش حدود چهار درجه‌ای دمای هوا در هفته نخست مهرماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، موجب شد نیاز مصرف برق کشور در این مدت حدود ۲۰ درصد افزایش یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان- اکبر حسن‌بکلو روز سه‌شنبه در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در بوشهر اظهار کرد: طرح «مهتاب» (مدیریت هوشمند تلفات انرژی) از ابتدای امسال با هدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی، کاهش مصرف برق و مقابله با مصارف غیرمجاز در کشور در حال اجراست.

وی افزود: در قالب اجرای این طرح و اقدامات انجام‌شده توسط شرکت‌های توزیع نیروی برق در سراسر کشور، تاکنون سه هزار و ۴۴۵ مگاوات از بار پایه شبکه کاهش یافته است که سهم استان بوشهر از این کاهش حدود ۶۰ مگاوات بوده است.

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر ادامه داد: در هفته نخست مهرماه امسال، دمای هوا حدود چهار درجه نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت و همین افزایش دما موجب شد نیاز مصرف برق کشور حدود ۲۰ درصد بیشتر شود.

حسن‌بکلو با اشاره به نقش دما در میزان مصرف برق گفت: میزان خاموشی و ناترازی برق تابعی از میزان مصرف است و افزایش دما می‌تواند تاثیر مستقیمی بر افزایش نیاز مصرف داشته باشد.رئیس 

وی یکی از اهداف مهم طرح مهتاب را تعیین تکلیف انشعاب‌های غیرمجاز و جلوگیری از استفاده غیرقانونی از شبکه برق عنوان کرد و افزود: سیاست صنعت برق این است که حتی یک کیلووات مصرف غیرمجاز از شبکه وجود نداشته باشد.

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۳۸۴ هزار انشعاب غیرمجاز از شبکه برق کشور جمع‌آوری شده و حدود ۱۴۵ هزار اشتراک نیز پس از تعیین تکلیف و طی فرآیند قانونی به انشعاب مجاز تبدیل شده است.

وی درباره وضعیت تامین برق در فصل پاییز و زمستان اظهار کرد: در فصل سرد سال از نظر تامین برق و توان تولید نیروگاه‌ها محدودیتی وجود ندارد، اما تامین سوخت نیروگاه‌ها و ناترازی انرژی از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

حسن‌بکلو افزود: ظرفیت تولید نیروگاه‌ها برای فصل سرد سال وجود دارد و در صورت تامین سوخت مورد نیاز، محدودیتی برای تامین برق نخواهیم داشت.

وی از مشترکان خواست با مدیریت مصرف و صرفه‌جویی در انرژی، صنعت برق را برای عبور از فصل سرد سال همراهی کنند و گفت: مدیریت مصرف و جلوگیری از مصارف غیرضروری می‌تواند به پایداری شبکه برق کمک کند.

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر ادامه داد: اجرای طرح مهتاب در پاییز و زمستان نیز با رویکرد مدیریت مصرف و جلوگیری از مصارف غیرضروری و غیرمجاز ادامه خواهد داشت و تلاش می‌شود از استفاده غیرمجاز رمزارز‌ها و سایر مصارفی که بار اضافی به شبکه تحمیل می‌کنند، جلوگیری شود.

حسن‌بکلو با اشاره به کاهش بار پایه مصرف برق در کشور گفت: اقداماتی که در قالب طرح مهتاب انجام شده، علاوه بر کاهش مصرف، به شناسایی و ساماندهی مصارف غیرمجاز نیز کمک کرده است و این روند در ماه‌های آینده ادامه خواهد داشت.

وی تاکید کرد: همکاران صنعت برق در تلاش هستند با مدیریت شبکه، اجرای طرح‌های کاهش مصرف و همکاری مشترکان، برق پایدار را برای مردم تامین کنند و دوره‌های اوج مصرف را با کمترین محدودیت پشت سر بگذارند.

برچسب ها: مصرف برق ، افزایش دما
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